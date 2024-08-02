人民网北京8月2日电 （记者杜燕飞）在日前举行的氢能专精特新产业大会上，国家能源局科技司发布《中国氢能发展报告（2023）》（以下简称《报告》）。《报告》指出，2023年，我国氢能创新体系加快建设，产业发展基础性制度体系持续完善，氢能供需整体规模保持平稳，产业集聚效应趋势凸显，多元应用场景加快创新发展，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系做出了贡献。

《报告》指出，截至2023年底，国家层面已发布氢能专项政策3项，28个省（区、市）出台省级氢能产业发展规划或指导意见等，各地方政府公开发布氢能专项政策超400项，对项目投资、多元化应用等进行支持，加速破解行业痛点难点问题。

从供需情况看，氢能整体规模保持平稳，产业集聚效应趋势凸显。《报告》明确，截至2023年底，全国氢气产能超4900万吨/年，产量超3500万吨，均同比增长约2.3%，主要作为合成氨、甲醇，以及炼化等工业过程中的中间原料。煤制氢、天然气制氢和工业副产氢是我国氢气供应主要来源，电解水制氢稳定发展，产能达到45万吨/年，产量达到30万吨。西北、华东、华北等传统重工业地区是氢气主要生产和消费地，产量分别超1100万吨、1000万吨和500万吨，合计占全国总产量超 70%。

从国际合作看，我国加速探索国际合作模式，打造对外贸易重要方向。《报告》明确，2023年，我国与欧盟、英国、巴西等多个国家和地区启动氢能领域创新合作，涵盖项目合作、设备贸易、标准制定等多个方面。我国企业积极参与海外氢能项目建设，氢能装备出口至30多个国家和地区，牵头发布了一系列国际标准和氢能相关碳减排方法学，国际影响力增强。

从市场来看，氢能产销价格稳中有降，清洁供给体系逐步完善。 “随着氢能技术加速创新和规模化项目落地，2023年全国高纯氢平均价格小幅降低，生产侧与消费侧价格分别下降至34元/千克和58元/千克。”《报告》表示，截至2023年底，各地规划可再生能源制氢项目超380个，其中建成运营约60个，累计可再生能源制氢产能超7万吨/年，已建和在建可再生能源制氢一体化项目产能超90万吨。

从应用场景看，传统场景推进绿色替代，多元应用加快创新发展。《报告》指出，各地坚持以市场应用为牵引，稳步推进氢能多元化示范应用，加快探索形成有效的商业化发展路径。工业领域，内蒙古、吉林、新疆等地积极开展可再生能源制氢项目建设；交通领域，2023年我国燃料电池汽车推广量超5800辆，累计保有量超1.8万辆，建成加氢站超450座；电力领域，多类型燃料电池发电和热电联供装机规模近2万千瓦。

从科技创新看，我国氢能技术创新体系持续完善，制储输用全产业链自主研发水平显著提升。《报告》表示，创新支撑方面，推动国家能源研发创新平台、全国氢能信息平台等建设，开展能源领域国家重点研发计划、首台（套）重大技术装备评定和示范应用等工作部署。人才建设方面，华北电力大学、北京化工大学等4所高校已增设“氢能科学与工程”专业。

展望2024 年，《报告》指出，我国氢能产业要强化政策引领，推动产业健康有序发展；强化基础研究，提升关键核心技术水平；强化示范推广，有序推动多元化产业化；强化合作交流，赋能产业链高质量发展，逐步打造能源领域新质生产力，推动氢能在支撑能源结构转型中发挥积极作用。

其中，在提升关键核心技术水平方面，《报告》明确，积极支持龙头企业联合有实力的科研机构组建创新联合体，组织实施关键核心技术攻关项目和国家重大攻关任务。电解槽产品持续迭代，向大容量、长寿命、低能耗等方向演进；高温气冷堆制氢技术基础研究持续推进。高压气态储运效率持续提高，固态、液态、有机液体等储运技术开展工程验证。长距离、大规模纯氢管道输运技术研究积极有序开展，在确保安全性和适用性的前提下，研究论证掺氢在城燃领域试点应用。燃料电池稳定性、耐久性持续提升，燃气轮机完成更高比例掺氢验证。

(责编：王震、吕骞)

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