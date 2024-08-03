原标题：京东超市携44家品牌捐助青海果洛州67万元母婴用品 持续践行降低家庭育儿成本

位于青藏高原腹地的青海省果洛州，是中华水塔、黄河源头，这里千百年来养育了华夏儿女，也孕育出独特的非遗文化，但果洛州传统的牧民家庭对科学育儿理念还较为陌生。

为了帮助果洛州的母婴家庭减负，以及传达科学育儿理念，7月18-19日，京东超市联合44家母婴品牌，在青海省果洛藏族自治州妇女联合会和北京缘梦公益基金会支持下，发起“京东母婴·果洛州妈妈帮帮计划”，向当地母婴家庭捐赠价值67万元的母婴用品，涵盖宝宝成长需求的奶粉、纸尿裤、婴儿洗护等品类。

携手44家母婴品牌进青海果洛州 捐赠价值67万母婴用品 教授“果洛妈妈”电商运营技能

由于远离大城市，果洛州的母婴家庭育儿方式还相对传统，妈妈们精细化育儿理念有待提升。

7月18-19日，京东超市携手44家母婴品牌走进青海省果洛州，向当地母婴家庭捐赠包括好奇纸尿裤、伊利QQ星奶粉、小鹿蓝蓝辅食等共计价值67万元的母婴商品。同时，京东超市母婴采销团队还在公益行动期间，联合青海省果洛藏族自治州妇女联合会走访偏远山区家庭，促进当地育儿知识和科学喂养理念的提升。

当地妈妈群体将制作富有民族特色的唐卡，作为家庭收入的主要来源，但她们的销售渠道又相对单一，主要依赖当地的旅游客流。京东超市母婴采销团队在深入探访了解后，主动教授妈妈们电商运营技能，帮助她们注册京东店铺，让这些精品的唐卡具备销往全国的通路，也为妈妈们增添一份收入，减轻家庭育儿负担。

京东超市相关负责人表示，通过“京东母婴·果洛州妈妈帮帮计划”，京东超市希望在育儿用品、育儿理念、电商技能上给予果洛州家庭实实在在的帮助，也希望在社会各界的共同关爱下，果洛州的妈妈和宝宝们可以更加健康幸福。

提前达成公益捐助目标 持续推动创新产品和服务升级 践行降低家庭育儿成本

近年来，科学育儿理念在城市快速普及，而在部分偏远地区的影响力还相对不足。今年4月以来，京东超市联合知名母婴及玩具品牌共同启动“京东超市母婴爱心行动-1万个家庭捐助计划”，先后在四川省凉山州喜德县、宜宾市南溪区落地公益行动，实施“彝族妈妈帮帮计划”，帮助彝绣走出大山为妈妈们带来收入，为当地的母婴家庭捐赠生活所需品。

随着此次“京东母婴·果洛州妈妈帮帮计划”落地青海省果洛州，京东超市母婴品类也提前达成了1年内捐助价值超百万的公益目标。

除了远赴山区做公益，近年来，京东超市还联合母婴品牌推动创新产品和服务升级，引领行业共同降低家庭育儿成本，先后推出奶粉28天新鲜直达服务、新生儿纸尿裤和拉拉裤免费送活动、“人生第一瓶”计划实现高品质新生儿奶瓶真5折，以及领先行业推出尺码随心换、红屁屁无忧、萌宝安心尝、过敏无忧等深受用户好评的特色服务。

(责编：崔元苑、李源)

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