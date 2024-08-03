人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

京东超市携44家品牌捐助青海果洛州67万元母婴用品

2024年08月03日09:13 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：京东超市携44家品牌捐助青海果洛州67万元母婴用品 持续践行降低家庭育儿成本

位于青藏高原腹地的青海省果洛州，是中华水塔、黄河源头，这里千百年来养育了华夏儿女，也孕育出独特的非遗文化，但果洛州传统的牧民家庭对科学育儿理念还较为陌生。

为了帮助果洛州的母婴家庭减负，以及传达科学育儿理念，7月18-19日，京东超市联合44家母婴品牌，在青海省果洛藏族自治州妇女联合会和北京缘梦公益基金会支持下，发起“京东母婴·果洛州妈妈帮帮计划”，向当地母婴家庭捐赠价值67万元的母婴用品，涵盖宝宝成长需求的奶粉、纸尿裤、婴儿洗护等品类。

携手44家母婴品牌进青海果洛州 捐赠价值67万母婴用品 教授“果洛妈妈”电商运营技能

由于远离大城市，果洛州的母婴家庭育儿方式还相对传统，妈妈们精细化育儿理念有待提升。

7月18-19日，京东超市携手44家母婴品牌走进青海省果洛州，向当地母婴家庭捐赠包括好奇纸尿裤、伊利QQ星奶粉、小鹿蓝蓝辅食等共计价值67万元的母婴商品。同时，京东超市母婴采销团队还在公益行动期间，联合青海省果洛藏族自治州妇女联合会走访偏远山区家庭，促进当地育儿知识和科学喂养理念的提升。

当地妈妈群体将制作富有民族特色的唐卡，作为家庭收入的主要来源，但她们的销售渠道又相对单一，主要依赖当地的旅游客流。京东超市母婴采销团队在深入探访了解后，主动教授妈妈们电商运营技能，帮助她们注册京东店铺，让这些精品的唐卡具备销往全国的通路，也为妈妈们增添一份收入，减轻家庭育儿负担。

京东超市相关负责人表示，通过“京东母婴·果洛州妈妈帮帮计划”，京东超市希望在育儿用品、育儿理念、电商技能上给予果洛州家庭实实在在的帮助，也希望在社会各界的共同关爱下，果洛州的妈妈和宝宝们可以更加健康幸福。

提前达成公益捐助目标 持续推动创新产品和服务升级 践行降低家庭育儿成本

近年来，科学育儿理念在城市快速普及，而在部分偏远地区的影响力还相对不足。今年4月以来，京东超市联合知名母婴及玩具品牌共同启动“京东超市母婴爱心行动-1万个家庭捐助计划”，先后在四川省凉山州喜德县、宜宾市南溪区落地公益行动，实施“彝族妈妈帮帮计划”，帮助彝绣走出大山为妈妈们带来收入，为当地的母婴家庭捐赠生活所需品。

随着此次“京东母婴·果洛州妈妈帮帮计划”落地青海省果洛州，京东超市母婴品类也提前达成了1年内捐助价值超百万的公益目标。

除了远赴山区做公益，近年来，京东超市还联合母婴品牌推动创新产品和服务升级，引领行业共同降低家庭育儿成本，先后推出奶粉28天新鲜直达服务、新生儿纸尿裤和拉拉裤免费送活动、“人生第一瓶”计划实现高品质新生儿奶瓶真5折，以及领先行业推出尺码随心换、红屁屁无忧、萌宝安心尝、过敏无忧等深受用户好评的特色服务。

(责编：崔元苑、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
读懂三中全会④：8组“绿色热词”背后的知识点
　　延伸阅读： 读懂三中全会①： 12组“改革热词”背后的知识点 读懂三中全会②： 8组“创新热词”背后的知识点 读懂三中全会③： 9组“民生热词”背后的知识点.…
事关保险资产风险分类 金融监管总局公开征求意见
　　人民网北京8月2日电 （记者杜燕飞）为加强金融监管，防范化解风险，金融监管总局修订形成《保险资产风险分类办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），今日正式向社会公开征求意见。《征求意见稿》按照资产风险实质确定资产的分类范围，有利于全面评估保险公司投资风险，真实反映资产质量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部