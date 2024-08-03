人民网记者 王绍绍

能源是推进碳达峰碳中和的主战场。实现“双碳”目标，必须做好能源绿色低碳转型这篇大文章。

国家能源局日前公布的数据显示，截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。

当前，我国新能源发电发展势头强劲，已成为新增投产电源的主力。西藏八宿县，全球在建最高海拔风电项目的首台风机吊装完成，平均海拔5050米；辽宁营口市，全球单机容量最大风电机组启动发电，每年可输出7400万千瓦时清洁电能；江苏连云港市，全国最大海上光伏项目开工，预计今年9月首次并网……今年以来，“风光”项目多点开花，投资和建设力度加大。

业内专家表示，新能源发电要输送至全国各地，服务全国经济发展和能源转型。新能源的协同互动式发展将是下一阶段新型能源体系转型的主要方面，同时，开发新型储能方式意义重大。

走进青海中信国安锂业的碳酸锂车间，庞大的车间采用全自动化控制机械设备和五级纳滤系统等工艺，剔除钙、镁、硼等杂质，从而达到电池级标准。该企业建立了多个专业盐湖研究机构，通过盐湖卤水提锂直接生产电池级碳酸锂，西台盐湖项目已建成可年产4.5万吨电池级碳酸锂、50万吨硫酸钾、1万吨精硼酸的生产装置及盐田等生产辅助设施，助力国内盐湖资源开发提速，让产业优势转化为经济优势成为可能。

新能源发展稳步提速，保供与消纳能力也要及时跟上。新疆煤电机组以不足五成的装机占比，支撑了超过60%的电量供应，较好地发挥了兜底保障作用；国家电网在西北地区加快特高压和主网架建设，先行先试做好试点示范项目，做好三批“沙戈荒”大基地并网服务，保量稳率促进新能源并网消纳；南方电网启动建设5座抽水蓄能电站，装机规模达到600万千瓦，未来将促进南方沿海地区核电、光伏和海上风电等新能源大规模消纳，保障电网安全稳定运行……

在“风光”项目等新能源产业之外，煤炭清洁高效利用也是重中之重。业内专家介绍，在“双碳”目标和构建以可再生能源为主的新型电力系统的要求下，煤电的角色定位正在逐步转换，风电和光伏日益成为新增发电量的主体。

近期，山西马兰矿已经完成机电设备的节能改造、瓦斯的综合利用、矿山“绿电+生态”模式的探索以及智能化矿井的建设等基础设施改造。如今，矿区的瓦斯利用率已达54%，车辆电动化比例达94.34%。预计2025年首批创建项目建成后，将减少碳排放7.41万吨，2030年将累计减少碳排放14.18万吨。

国家能源局相关负责人表示，要加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，大力提高能源供给质量水平，切实以较低的能源消耗和碳排放有效支撑经济社会高质量发展，全面助力绿色转型。

“想要实现碳达峰，需要在经济高质量增长的同时，进一步降低碳强度。”中国工程院院士杜祥琬指出，通过调整产业结构、发展先进技术等方式节约能源、提升能效，从而有效降低成本，达到碳达峰的目标，尽早实现能源结构优化，推动能源行业绿色低碳转型。（王其馨对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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