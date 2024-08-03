人民网北京8月3日电 （记者杜燕飞）为进一步完善银行业金融机构普惠信贷管理机制，推动普惠信贷持续健康发展，金融监管总局2日印发《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》（以下简称《通知》），将适用对象扩大至小型微型企业、个体工商户、小微企业主和农户等重点领域贷款，细化免责、追责情形，切实为基层信贷人员松绑减负，解除敢贷、愿贷的后顾之忧。

《通知》指出，银行业金融机构在普惠信贷业务出现风险后，经过有关工作流程，认定相关人员尽职履行职责的，免除其全部或部分责任，包括内部考核扣减分、行政处分、经济处罚等责任。

《通知》提出了鼓励担当、尽职免责、失职追责问责的原则，分别列举了应免责情形、可减免责情形和不得免责情形。一是对于无确切证据证明相关人员违反有关法律法规、监管规定和内部管理制度，失职或履职不到位的，要求原则上应免除全部责任。二是在应免责情形的基础上，对于未违反有关法律法规和监管规定，基本履行了岗位职责，仅存在轻微过失的，明确可视情况减责、免责。三是结合当前监管重点关注的违规问题，对于有重大过错的人员，明确不得免责。

《通知》还规范了尽职免责工作机制。要求银行在尽职免责工作流程中增加“申诉”环节，并强调不得因被评议人申诉而加重其责任认定结果，推动银行畅通申诉渠道，更好保护信贷人员权益。在提高效率方面，要求尽职免责工作启动后原则上在一年内完成。对于贷款金额较小、责任划分清楚的业务，明确可批量出具尽职评议报告。

《通知》强调抓好政策细化落实。要求银行业金融机构结合自身实际，制定完善内部制度，统筹考虑履职过程、履职结果和损失程度等因素，明确普惠信贷业务不同岗位、不同类型产品的尽职认定标准，细化免责情形。要求银行业金融机构定期开展普惠信贷尽职免责工作效果评价，内部通报尽职免责工作总体情况和典型免责事例，培育尽职免责文化氛围。要求各级监管部门加强对普惠信贷尽职免责工作的引导和督促。

业内人士认为，小微企业和个体工商户是我国经济和社会发展的主要力量。金融机构基层组织和一线员工是小微金融服务的关键一环。《通知》明确了普惠信贷尽职免责的情形，减少了基层组织和员工服务小微企业和个体工商户的顾虑和压力，更好地满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化金融需求，助力经济持续回升向好。

(责编：乔业琼、吕骞)

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