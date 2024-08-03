人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

珠峰地区首次水热碳通量航空观测试验启动

2024年08月03日10:00 | 来源：光明日报
小字号

原标题：珠峰地区首次水热碳通量航空观测试验启动

　　 新华社北京8月2日电（记者张泉）记者8月2日从中国科学院空天信息创新研究院获悉，该院组织开展的珠峰地区地气相互作用立体观测试验日前正式启动。其间，团队首次利用航空平台在珠峰地区开展水热碳通量观测试验。

　　 “地面与大气之间的相互作用是生态和气候系统的重要组成部分。珠峰地区的地气相互作用不仅影响青藏高原及周边气候，还可通过复杂的气候反馈机制和大气环流影响全球气候。”试验团队负责人、中国科学院空天信息创新研究院研究员贾立说。

　　 据介绍，此次开展试验的区域位于西藏自治区定日县境内珠峰北侧，平均海拔约4200米。试验团队将利用无人机航空平台开展观测试验，获取地面与大气之间的水分通量、潜热通量、感热通量、碳通量和辐射通量的空间分布数据。团队还将结合地面站点和遥感卫星的观测数据，开展多时空尺度、天-空-地立体综合观测。

　　 “卫星观测范围大，是大区域尺度；地面观测站覆盖范围较小，是‘点’尺度；无人机观测范围介于两者之间，是‘面’尺度。”贾立说，“面”尺度观测可构建“点”尺度观测与大区域尺度观测之间的桥梁。

　　 下一步，团队将整合青藏高原地区地面已有站点、航空平台、遥感卫星等的观测资料，综合分析高原地区水热碳通量变化过程特征和机理，进一步探究青藏高原复杂地表地气相互作用特征，揭示青藏高原环境变化及其气候反馈的关键机制。

(责编：乔业琼、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
读懂三中全会④：8组“绿色热词”背后的知识点
　　延伸阅读： 读懂三中全会①： 12组“改革热词”背后的知识点 读懂三中全会②： 8组“创新热词”背后的知识点 读懂三中全会③： 9组“民生热词”背后的知识点.…
事关保险资产风险分类 金融监管总局公开征求意见
　　人民网北京8月2日电 （记者杜燕飞）为加强金融监管，防范化解风险，金融监管总局修订形成《保险资产风险分类办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），今日正式向社会公开征求意见。《征求意见稿》按照资产风险实质确定资产的分类范围，有利于全面评估保险公司投资风险，真实反映资产质量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部