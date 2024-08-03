原标题：珠峰地区首次水热碳通量航空观测试验启动

新华社北京8月2日电（记者张泉）记者8月2日从中国科学院空天信息创新研究院获悉，该院组织开展的珠峰地区地气相互作用立体观测试验日前正式启动。其间，团队首次利用航空平台在珠峰地区开展水热碳通量观测试验。

“地面与大气之间的相互作用是生态和气候系统的重要组成部分。珠峰地区的地气相互作用不仅影响青藏高原及周边气候，还可通过复杂的气候反馈机制和大气环流影响全球气候。”试验团队负责人、中国科学院空天信息创新研究院研究员贾立说。

据介绍，此次开展试验的区域位于西藏自治区定日县境内珠峰北侧，平均海拔约4200米。试验团队将利用无人机航空平台开展观测试验，获取地面与大气之间的水分通量、潜热通量、感热通量、碳通量和辐射通量的空间分布数据。团队还将结合地面站点和遥感卫星的观测数据，开展多时空尺度、天-空-地立体综合观测。

“卫星观测范围大，是大区域尺度；地面观测站覆盖范围较小，是‘点’尺度；无人机观测范围介于两者之间，是‘面’尺度。”贾立说，“面”尺度观测可构建“点”尺度观测与大区域尺度观测之间的桥梁。

下一步，团队将整合青藏高原地区地面已有站点、航空平台、遥感卫星等的观测资料，综合分析高原地区水热碳通量变化过程特征和机理，进一步探究青藏高原复杂地表地气相互作用特征，揭示青藏高原环境变化及其气候反馈的关键机制。

(责编：乔业琼、陈键)

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