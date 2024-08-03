原标题：致力做大做强 激发开放潜能

天津市和平区位于市中心，距离最近的沿海码头尚有50多公里的路程，但这里的航运业却是一派繁荣。

近年来，天津市和平区坚持做到在百里之远随时眺望海洋，坚持开发高端航运对新质生产力和全面发展的托举功能，坚持做大做强小白楼国际航运服务业集聚区，积极的市场效应正在显现。

天津市和平区因水而兴，海河在这里兜了一道弯，一路向东直入渤海。自1860年天津成为通商口岸后，海河成为重要的货运航道，毗邻天津市和平区小白楼地段的紫竹林一带因有绝佳的地理位置和水文条件，建成码头，天津航运业、金融业在此发源并壮大。

天津市和平区为何如此珍视小白楼国际航运服务业集聚区建设？和平区常务副区长卢盈对记者说：“发展现代航运业，最重要的是各类要素的集聚。和平区拥有得天独厚的资源禀赋，这里坐拥‘百年航运’发展底蕴，高端商务楼宇和小洋楼遍布全区，是优质航运企业天然的承接载体。全区现代服务业占比达到98%以上，上下游要素集聚，金融、商业、商贸、法律等资源富集，可以为航运业发展提供全链条的支持。航运服务是天津市港产城融合发展的关键内容，航运强起来，就能形成以港促城的经济发展格局，从而促进和平区、天津市乃至京津冀地区经济的全面发展。”

据了解，和平区将通过建设小白楼航运服务业集聚区提升天津市的航运服务实力。一是吸引更多的航运相关企业入驻，逐步培育和优化本地的航运产业生态；二是增强产业集聚效应，完善上下游产业链，通过集聚进一步提高行业协同运行效率，降低企业运营成本，增强整个航运服务产业竞争力；三是进一步提升天津市及和平区在航运服务领域的影响力，进一步完善京津冀航运服务体系。

和平区发改委主任宋莹介绍，面对小白楼航运服务业集聚区的战略性产业价值，和平区正在做大做强上稳步推进。一是强功能。结合全区生产力布局的优化调整，重点培育7座航运主题楼宇，涵盖航运服务、信息科技等产业链各环节，通过专项政策支持主题楼宇提质改造，满足重点航运企业办公需求。二是重创新。发挥金融比较优势，依托区内进出口银行、中国信保等机构，创新出口信贷保险、贸易信用险等产品，实现金融创新业务与航运、商贸等产业融合发展。吸引和培育航运大数据、区块链应用等航运科技企业，不断释放航运数字化发展新动能。三是促联动。持续加强与天津滨海新区特别是天津港的合作，让港口和产业相互融合与支撑。依托区内头部企业，开展产业链“以商招商”，着力招引航运服务业上下游企业，构建更加完备的航运产业生态。四是优服务。制定和平区港产城行动方案和政策实施细则，提升营商环境等“软实力”。打造航运产业上下游交流平台，把港口、航运、船代、金融、商贸和商协会等各类主体联合起来，开格局，谋长远。

目前，伴随小白楼国际航运服务业集聚区的发展崛起，天津市和平区航运头部企业更加集聚，UPS、马士基、长荣海运、现代商船等世界知名企业驻区开展业务，并汇聚中集世联达、中外运华北公司等国内航运头部企业，集聚效应越发显著。

与此同时，市场主体持续增加，自一年前天津市港产城融合发展行动实施以来，和平区航运服务业企业数量增长10%以上，其中规模以上企业数量增长25%以上。“航运+金融”“航运+平台”“航运+商服”等新兴航运服务业规模持续做强，实现了从产品出厂，到出港入海，再到进港运输，直到消费终端的航运产业链条全覆盖。

天津社会科学院副院长蔡玉胜指出，解密天津小白楼国际航运服务业集聚区发展密码，关键就在于从全局谋划一域，以一域服务全局，以平台型开放汇聚高质量发展新动能。一是在提升平台型开放水平上，立足新质生产力布局和空间长远规划，开辟建设国际航运服务业集聚区的广阔空间。二是在厚植平台型开放动能上，充分发挥国际航运服务业集聚区在推动科技创新、产业焕新和城市更新中聚集要素、整合资源、优化载体、提升价值的作用。三是在激发平台型开放潜能上，优化区域分工，把蕴含在都市核心区的科技研发、产业转化、资本导入以及人才团队、专业服务机构的潜能充分挖掘出来。（本报记者 董山峰 刘茜）

(责编：乔业琼、陈键)

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