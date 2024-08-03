原标题：快给包装“瘦瘦身”

“买椟还珠”的故事，在今天以另一种形式上演——包装浪费。

相关统计显示，快递包装废弃物增量已占我国生活垃圾增量的85%以上。商品礼盒包装也成为浪费重灾区，精美复杂的包装让消费者有了“面子”，却可能丢了“里子”。

包装的上限在哪里？消费者在为商品本身价值花钱的同时，还要额外买单多少包装？

在追求绿色低碳生活的今天，别让过度包装为我们的环境“加压”。节约又环保，合理包装的风还要刮得更猛烈些！

包装“内卷”，没有赢家

“一收到自己‘朝思暮想’的快递，心情别提有多美了！但有时候，一件小东西被一卷泡沫塑料裹得老大，拆起来真是麻烦！”谈起快递包装，北京市民小邵对记者大吐“苦水”。

对此，网店的经营者也很无奈：“可包装得不够结实，买家就不会给出好评呀。有时候，店铺一个月就要用掉上万米的打包胶带。”

诚如卖家所言，网购无法让买卖双方面对面交流，包装似乎成了卖家向买家表达“诚意”的重要方式。同时，物流途中可能对商品造成磕碰，因此商家会尽量把包装弄“严实”，既避免消费者收到残损的商品，也能免去售后理赔的麻烦。

据统计，我国快递行业业务量连续10年位居世界第一。2023年为1320亿件，年人均快递使用量超过90件。

庞大的数据背后，是木材、纸张、塑料等材料的大量消耗。被丢弃的快递包装，更是给环境造成严重负担。以2022年为例，我国共消耗快递包装箱约99.22亿个，海量的包装垃圾能摆满近20万个足球场。

更可怕的是，快递袋、胶带纸、填充泡沫等制品在环境中很难降解，而且会对大气、水、土壤等造成污染。即使对它们进行无害化处理，背后的成本也相当惊人。

在网购快递包装流行“厚重风”的同时，线下商超里随处可见的商品礼盒，有不少走起了“华丽路线”。

每逢年节，包装精美的礼盒成为人们走亲访友时的“硬通货”，充满巧思的包装似乎能让礼盒中的时令食物增色不少。但是，拆开“套娃式”的包装后，往往只剩下一句尴尬的“就这么点东西啊”，根本“配不上”华丽的包装。

“好的包装固然可以抓住消费者的眼球，但如果只‘卷’包装，不‘卷’商品质量、食物口味，这不就是本末倒置吗？消费者、商家和环境都不应该为此买单！”小邵对此态度鲜明。

积极引导+出台标准，遏制过度包装

经济学有一条“杜邦定律”，即大约63%的消费者在选购商品时会受到包装的影响。既然包装的设计很大程度上影响着消费者的购买欲望，那么，在追求绿色低碳生活方式的今天，我们是否也可以利用环保包装影响消费者的选择？

记者走进北京某大型商超，发现在食品与饮料货架上，各色商品排列整齐。不少商品的包装上，“可降解”等字样格外引人注目。有消费者表示，自己更青睐使用环保材质包装的商品，并直言“对环境友好的产品要多多支持”。

相关调查显示，在倡导绿色生产方式和绿色生活理念的当下，绿色包装可以打动不少消费者。生产者使用可降解的环保型材料，有利于在消费者心中树立良好的企业形象。同时，消费者处理生活垃圾的压力也会随之降低。这种生产者与消费者之间的积极互动，可以吸引消费者再次购买，从而形成良性循环。

近年来，我国在过度包装治理方面开展了扎实有效的工作。

“按照国标《限制商品过度包装通则》规定，‘过度包装’指的是超出正常的包装功能需求,其包装空隙率、包装层数和包装成本超过必要程度的包装。”中国包装联合会质量标准部副部长范紫薇指出。

在商超中，你是否发现有不少农产品“轻装”上市？今年4月1日，新修订的《限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品》强制性国家标准正式实施。新国标针对不同类别和不同销售包装重量的生鲜食用农产品，设置了10%至25%的包装空隙上限，规定蔬菜和蛋类不超过3层包装，水果、畜禽肉、水产品不超过4层包装。同时，生鲜食用农产品包装成本与销售价格的比率不超过20%，对销售价格在100元以上的草莓、樱桃、杨梅、枇杷、畜禽肉、水产品和蛋类，这一比率不超过15%。

“新国标的出台，有利于遏制商家之间的攀比和过度竞争，同时为监管部门提供执法依据，对加强商品过度包装全链条治理、引导生鲜食用农产品生产经营企业适度合理包装、倡导理性消费，均有积极意义。”范紫薇表示。

破解难题，构建绿色包装体系

在国家发展改革委宏观经济研究院经济体制与管理研究所循环经济研究室主任张德元看来，几乎所有的废弃物产生都可以归为经济性问题，因为目前常见的包装材料在技术上基本都可以实现回收利用。“但由于一些包装物使用后过于分散，加之体积小、价值低、回收成本高，导致很多包装物使用后只能当‘垃圾’处置。”

他认为，破解过度包装问题，可以尝试通过加大新技术、新模式的研发，使原本不具备回收利用经济性的包装物回收变得“有利可图”，从而实现闭合循环利用，“比如针对软塑包装，可开发化学回收技术路线”。此外，还可以通过责任延伸制度，让产品生产者为包装废弃后的回收处置买单，从而构建起可持续运营的回收利用模式。

“当然，包装绿色化治理应该是全链条的，需要商品的生产者、商家、物流企业、消费者、回收者共同参与，多环节结合起来才能解决问题。”张德元强调。

但是，想要构建一个完整高效的绿色包装体系，仍然面临诸多问题，比如消费者端回收难、企业成本压力大、资源不足、单独搭建的循环系统难以维系等。那么，各环节可以进行哪些尝试，为构建这一体系添砖加瓦？

今年3月1日，《快递市场管理办法》正式施行。《办法》要求，经营快递业务的企业应当积极回收利用包装物，不断提高快递包装复用比例，推广应用可循环、易回收、可降解的快递包装。

目前，全国多地快递驿站启用了包裹回收台。走进站点，醒目的快递包装回收海报可以指引消费者留下快递包装，并领取回收金。据悉，网购平台促销期间，电商物流企业菜鸟的绿色回收数量创新高，有近一半的纸箱被循环寄件使用，不能二次利用的纸箱则通过其他方式再生再造循环利用。

针对消费者端回收难这一问题，相关人士建议，快递员送货上门时可以回收快递包装，打通快递包装循环利用的“最后一公里”。

“除了快递企业，还应当在全社会推广绿色包装理念，特别是提高生产企业和消费者对绿色包装的认知和接受度，从而选择绿色包装，推广使用可回收、可降解、可循环利用的包装材料。”范紫薇说。（本报记者 李春剑 张晓华）

(责编：乔业琼、陈键)

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