原标题：我国外贸呈现持续向好态势

今年以来，全球经济增长动能偏弱。面对外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升的不利局面，我国外贸跑出向好“加速度”。数据显示，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%。

专家表示，上半年，我国外贸表现亮眼，贸易规模再创新高，高质量发展成效显著，展现出韧性和活力。

外贸“成绩单”超预期

上半年，我国外贸规模历史同期首次超过21万亿元，进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

“上半年外贸‘成绩单’超预期，出口产品结构进一步优化是重要影响因素。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员倪月菊表示。

上半年，我国出口机电产品7.14万亿元，增长8.2%，占我国出口总值的近六成。从外部看，受益于国际市场需求改善，部分主要经济体进入补库存周期；从内部看，完整而有韧性的产业链供应链，为我国机电行业发展和提升产品国际市场份额提供了有力保障。此外，“新三样”继续引领外贸增长，船舶与海洋工程装备、轨道交通装备等高端制造业产品出口势头强劲。

外贸表现与国内经济有着很强的关联性。上半年，我国经济运行总体平稳，既有量的增长，更有质的提升，这为外贸发展奠定了良好基础。“外贸规模创历史新高，也对上半年经济增长起到了重要支撑作用。”对外经贸大学国际经济研究院教授竺彩华表示。

民营企业挑起外贸发展“大梁”，主体地位更加稳固。上半年，民营企业进出口额增长11.2%，占进出口总额比重提升至55%，比去年同期提升2.5个百分点。

国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示，我国持续推进高水平对外开放，加快培育外贸新动能，对外贸易规模稳定增长，结构不断优化，为推动经济持续回升向好作出积极贡献。上半年，货物和服务净出口对经济增长贡献率为13.9%，拉动GDP增长0.7个百分点。

多元战略打开增长空间

7月中旬，西安海关、青岛海关联手推出“陆海联动 海铁直运”监管模式，内陆货物运抵青岛港后可直接装船发运，节约货物在港堆存等待口岸验放时间24小时以上。两地海关通过创新监管模式，进一步提升运输效率，增强了外贸企业拓市场的能力。

国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任、研究员赵福军表示，上半年，我国对共建“一带一路”国家进出口同比增长7.2%，高于我国进出口总体增速1.1个百分点；对东盟进出口增长10.5%，也大幅高于我国出口总体增速。中欧班列累计开行量比上年提前19天突破万列，累计发送货物量增长11%，为维护国际产业链供应链稳定畅通发挥了积极作用。

随着共建“一带一路”高质量发展稳步推进，我国各地与共建“一带一路”国家经贸合作持续深入。上半年，福建省对共建“一带一路”国家跨境电商出口648.2亿元，同比增长142.2%，占同期福建省跨境电商出口总值的58.6%。广西对第一大贸易伙伴东盟进出口同比增长26.7%，对东盟进出口占比明显提升，对新兴市场进出口快速增长。

近年来，我国外贸企业积极应对国际需求变化，努力培育竞争新优势，展现出较强韧性。不过，受美元加息、出口创汇弱等因素影响，非洲地区、拉美地区外汇储备普遍不足，我国外贸企业向这些地区出口后难以按时回款。赵福军认为，未来，金砖扩员以及“金砖+”合作为全球南方国家提供更多的发展机遇，将增强这些国家在全球经济中的竞争力。

外贸有望保持平稳增长

下半年，我国外贸面临的形势依然严峻，但有利因素同样不少。专家认为，我国外贸仍可保持平稳增长态势。

在全球贸易保护主义加剧的背景下，下半年我国贸易面临一些新情况：全球经济复苏不平衡可能导致需求不稳定；地缘政治冲突局势日益紧张，可能产生突发状况阻断国际贸易复苏进程；欧美联手通过高关税打压我国新能源汽车，使“新三样”出口面临新的挑战。

竺彩华认为，面对挑战，应继续加快建设全国统一大市场，持续扩大国内市场规模优势。推动技术创新和产业转型升级，不断巩固贸易竞争优势。推动“贸易型出海”向“生态型出海”转变，即推动部分货物贸易转化为投资和其他合作模式，从而推动货物贸易优势向服务贸易和数字贸易优势转化。此外，还应妥善应对贸易壁垒和贸易摩擦，加快拓展新兴市场。

也要看到，我国外贸增长具备诸多有利因素。倪月菊表示，我国外贸具备强大韧性，完备产业链以及一系列外贸政策也给予有力支撑。在不突发重大国际事件的前提下，预计今年下半年我国外贸仍可保持平稳增长态势。

赵福军表示，今年全球贸易形势略好于去年。世界贸易组织报告显示，全球货物贸易量在2023年下降1.2%，预计2024年将增长2.6%，加上我国国内经济运行总体平稳、RCEP关税减让政策持续释放红利、共建“一带一路”走深走实等有利因素，有助于我国外贸平稳发展。（冯其予）

(责编：乔业琼、陈键)

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