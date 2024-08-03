原标题：青海格尔木发展清洁能源产业

本报西宁8月2日讯（记者马玉宏）近日，全球最高海拔叶片制造基地——东方电气高海拔叶片装备制造基地、东方电气高海拔氢能创新基地在青海格尔木市开工建设，对实现高原叶片生产技术突破和高原氢能制取、加注、应用技术突破具有重要意义。

近年来，格尔木市积极融入国家清洁能源产业高地建设，充分发挥独特资源禀赋和区位优势，全力推进清洁能源项目建设。目前，格尔木新能源并网装机容量达797.8万千瓦，占全省装机总量的21%，初步形成了光伏、光热、风电、储能、电网建设多点发展格局。

在三峡集团青海分公司格尔木500兆瓦光伏领跑者项目现场，一望无际的蓝色光伏板在阳光照射下熠熠生辉。三峡集团青海分公司总经理王清伟告诉记者，公司打破传统光伏电站开发模式，率先探索出适合我国平价上网工程建设和技术实施的方案，在高原戈壁上成功打造“绿色平价工程”。目前，项目并网运行良好，年平均发电量约8.2亿千瓦时，相当于每年节约标准煤约24.7万吨。

格尔木市清洁能源产业高地建设行动方案显示，到2025年，格尔木东基地将形成光伏、风电、煤电、光热、抽蓄一体化发展格局，全市清洁能源装机达到2000万千瓦。到2030年，柴达木沙漠基地格尔木东、东西台、格尔木西3个分基地建成，全市清洁能源装机规模将达到5000万千瓦，在全省率先实现“碳达峰”目标。

海西州委常委、格尔木市委书记赵冬表示，将抓好清洁能源产业规划设计、项目攻关、技术创新等“关键核心”，想方设法做好“源网荷储”各环节文章。同时，下足功夫做实做细各项服务保障工作，以更接地气、更有温度的措施办法解决好企业的“急难愁盼”。

(责编：乔业琼、陈键)

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