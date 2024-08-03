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人工智能巨量能耗难题待解

翁东辉
2024年08月03日10:24 | 来源：经济日报
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原标题：人工智能巨量能耗难题待解

　　人工智能快速发展，迸发无限可能。但是，当人们憧憬着AI世界的美好愿景时，却不得不为当前的高能源消耗以及伴随的经济和气候难题所困扰。正所谓，鱼和熊掌不可兼得。

　　难题之一，人工智能不是一般的耗能。据研究，到2030年，全球人工智能行业预计将占世界电力消耗的3.5%，其中，仅美国数据中心就可能消耗高达9%的全美发电量，比当前耗电量整整增加一倍。

　　以谷歌为例，该公司日前称，其碳排放量在过去5年中猛增了48%。原因就在于，与标准的在线活动相比，人工智能服务需要更多的计算机能力，更强大持久的电力支持是必不可少的。研究表明，生成式人工智能系统所消耗的电力是运行特定任务软件的计算机耗电量的33倍。此外，每个人工智能驱动的互联网查询消耗的电力比传统的互联网搜索多10倍左右。

　　其他科技巨头也不例外。亚马逊、微软和Meta等公司都在呼吁增加发电量。这些公司不断增加数据中心，可想而知未来电网的供电缺口将有多大。

　　难题之二，巨量能源消耗不仅对能源安全构成威胁，也给人类应对气候变化带来新的挑战。

　　在快马加鞭发展人工智能的同时，急剧增加的能耗已经开始对当今世界的脱碳努力构成直接威胁。谷歌虽然还没有放弃该公司2030年实现净零排放的目标，但也不得不承认，随着进一步将人工智能融入到产品中，减少排放可能具有相当的挑战性。言外之意，既定减排目标很可能无法实现。

　　据统计，整个IT行业约占全球二氧化碳排放量的2%，这个数字正在迅速增长，并将在未来几年飙升。

　　既然人工智能发展不可能停步，那么，其对电力的需求也将永无止境。有专家警告称，如同电动汽车的快速普及需要强大的电网支持，现在很难预测未来的电力需求将膨胀到什么地步，也许电力短缺将是前所未有的挑战。如果国家不能生产足够的电力来满足新技术不断膨胀的能耗需求，其他领域就会出现能源供应不足问题，长期来看必然会阻碍经济增长。

　　人工智能既是解决方案，本身也是问题。它可以用于智能电网，以提高效率并减少排放。但是，如果现有技术难以突破，要想满足人工智能的能耗需求，可能需要额外开采和勘探化石燃料，或大力发展核能，无论如何，都会加剧气候问题。难题的解决最终要靠新技术。

(责编：乔业琼、陈键)
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