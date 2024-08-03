原标题：倒计时100天 lululemon将首次亮相第七届进博会

第七届中国国际进口博览会正式迎来开幕倒计时100天，运动生活方式品牌lululemon宣布将于今年11月5-10日首次亮相进博会。届时，lululemon将围绕“感受为先”的参展主题，讲述品牌在华的非凡旅程，在展示各品类创新产品的同时，分享过去十年间在中国积极打造活力社区的动人故事。

对于首次参展进博会，lululemon全球首席执行官Calvin McDonald表示：“作为国家级展会，进博会有着举世瞩目的影响力，我们很荣幸能与四海宾朋首赴这场‘东方之约’。进博会不仅可以为lululemon提供独具影响力的国际化展示新舞台，还将创造与更广大中国客人真诚联结的新可能。我们将借此机会，传递我们进一步投资并深耕中国市场的坚定承诺，并以创新的服装鞋履产品和服务，赋能更多中国客人追求充满幸福感的美好未来。”

lululemon创立于1998年，自2013年进入中国大陆以来，lululemon不断推动业务强劲增长，并致力于引领人们拥抱健康积极的生活方式。中国市场是lululemon国际业务增长的重要引擎，预计到2026财年，中国有望成为品牌全球第二大市场。

lululemon中国区高级副总裁黄山燕表示：“我们非常高兴能在今年首次加入‘进博朋友圈’。今年是lululemon进入中国大陆的第11年，作为品牌在华发展承前启后的新起点，我们选择在此时首次亮相进博会可谓意义非凡。目前，各项参展工作正在紧锣密鼓地筹备中。我期待届时与各方朋友会面联结，将lululemon独特的品牌理念和创新产品介绍给更多人，并深入交流如何更好地赋能大家实现高质量的美好生活。”

“感受为先”理念，驱动产品创新与拓展

一直以来，lululemon秉持“感受为先”的设计理念，相信更好的感受带来更好的表现。从这一理念出发，并不断洞察客人“未被满足的需求”，lululemon推出了瑜伽、跑步、训练和日常出型的核心产品系列，并于近年来相继推出了包括女士鞋履、网球、高尔夫、徒步以及男士鞋履等新品类。届时，lululemon将展出品牌创立26年来的创新产品，以及独具匠心的品牌专有核心面料与技术，全面呈现lululemon如何为运动爱好者提供专业的产品功能性支持以及理想穿着体验，赋能其感受更好的自己。

以门店为核心，积极打造健康活力社区

作为品牌理念的基石，lululemon致力于打造充满活力的社区，倡导积极运动挥洒热汗，以此实现个人成长和人际联结。lululemon以门店为社区核心，并赋能门店开展丰富多样的社区活动，因地制宜为当地客人打造多元体验。lululemon还广泛携手大使，不论是顶级运动员还是社区运动领袖，大使们与品牌共创内容和体验，与客人建立真诚联结，一同引领健康积极的生活方式，共创活力繁荣的社区。

关注幸福感，提升人们身心社交好状态

本届进博会，lululemon将发布《2024年全球幸福感报告》中全球及中国居民幸福感指数的新趋势与洞察；全方位呈现品牌如何在全国各地社区不断致力于提升人们的好状态与幸福感：从每年夏季带动全民健身、充满乐趣的“夏日乐挑战”，到每年十月世界精神卫生日期间开启的持续一周的“一起好状态”主题活动，通过携手大使开展的各类课程，以及在此期间推出的“对话：一起好状态”等系列对谈，lululemon持续鼓励人们探索身心联动的快乐，彼此联结，享受身体、心理和社交维度的幸福感。

图为2023年世界精神卫生日期间，lululemon与300名社区伙伴在上海徐汇滨江一起“悦瑜伽”，探索好状态。

此外，本届进博会，lululemon将全面介绍该中心与各本土合作伙伴在中国携手开展的社会影响力项目，以及该中心支持的Here to Be（境随心转）年度社区资助项目等，并发布各项目重要成果。

回眸亦展望，赋能新十年美好未来

回眸过去十年，lululemon在中国市场走过了一段非凡旅程：从2013年正式进入中国大陆市场到2016年开设首批线下门店，从2022年惊艳亮相北京冬奥会到2023年庆祝中国大陆十周年之际亦成功跨越百店里程碑……lululemon一路走来，受到越来越多中国客人们的了解、喜爱与支持，这得益于中国不断开放的营商环境、国民经济的高速增长以及体育运动产业的蓬勃发展。

展望未来十年，中国经济将迈向高质量发展的新时代。伴随着体育和健康产业的进一步发展，以及消费者对于健康生活方式的向往，lululemon深信在中国的发展充满机遇。lululemon将深化“在中国，为中国”的经营理念，进一步推动落实“Power of Three ×2”的增长策略，通过聚焦产品创新、客户体验和市场拓展，实现业务的可持续增长。

未来，lululemon将秉承“提升人们的幸福感”的美好愿景，不断推出以“感受为先”的创新产品以满足新需求，持续发挥品牌影响力以打造精彩新体验，并继续积极致力于携手社会各界倡导全民健身运动，全面助力“健康中国2030”早日实现。

(责编：崔元苑、李源)

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