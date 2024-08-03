北京有什么特产？

或许大家首先会想到

北京烤鸭、京式糕点

冰糖葫芦这些“来京必尝”

事实上

在更大视野的美食江湖

平谷大桃、大兴西瓜

怀柔板栗等干鲜果

同样占据举足轻重的地位

夏日甜蜜加一度

时值盛夏

正是品尝大桃的最佳时节

走进素有“中国桃乡”

之称的平谷区

无论在果园、市场还是道旁

都能感受到鲜摘桃子的诱惑

蟠桃

果香浓郁、皮薄肉厚核小

硬着吃脆甜爽口

软着吃细腻多汁

犹如“小甜品”

捧在手里甜在心里

油桃

光滑油亮、汁水丰盈

果肉爽脆

接近水蜜桃的口感

油蟠桃

集蟠桃和油桃的优点于一身

果实扁平、光洁无毛

肉质脆甜

完全成熟后柔软多汁

香气浓郁

对爱吃桃子又怕过敏

的人来说堪称“桃中理想”

得益于丰富的品种

和差异化的熟期结构

以及露地栽培

和温室栽培两种种植方式

平谷大桃的供应期

可从3月底延续至10月底

7月下旬到8月上旬

中蟠13号、中桃5号

中油蟠7号、风味太后

中蟠15号、金霞油蟠等陆续成熟

到了8月中下旬

就是金秋蟠、瑞蟠24号

中油8号、燕红的季节了

福地桃源在平谷

位于北京东北部的平谷

地处燕山南麓

与华北平原北端相交地带

属暖温带大陆性季风气候

四季分明、雨热同期

光照充足、昼夜温差大

境内三面环山

中间为平川谷地

桃树大多分布在中低山区

岗台阶地和冲积平原区

桃园土壤多为透气性砂质土壤

具有独立地下水系、水质优良

非常适宜桃树生长

20世纪60年代以前

平谷主要在山区产毛桃

平谷大桃规模生产发源于

大华山镇后北宫村

这里的薄沙河滩地

种植粮食低产低收

70年代初

果树专家发现这里

适宜种桃树

于是引进优质桃树苗木

和大桃品种

10年发展桃树面积近2500亩

80年代初

全村5000多亩土地

全部栽植桃树

后北宫村也成为平谷

第一个大桃生产专业村

平谷随后提出了

“山区要想富，必须栽果树”

“北果、南菜、中间粮”

“一家一亩果园

一户一名技术员”等措施

推动众多乡镇大桃产业发展

次日达的小口福

目前平谷拥有

白桃、蟠桃、油桃、黄桃

四大系列近300个品种

主栽品种40余个

不同果形风味各异

大久保、京玉、燕红、京艳

成为驰名全国的品种

2022年

平谷大桃产量12.9万吨

占本区水果总产量的86.2%

占全市桃子总产量的86.3%

平谷地处京津冀交界地带

西距北京市区70公里

东距天津市区90公里

南与河北省三河市为邻

交通物流极为便利

清晨从桃园采摘的大桃

经过分拣包装后

可实现北京当日达

异地次日达

除了销往全国大部分地区

平谷大桃还走出国门

远销东南亚

长期以来

平谷大桃

以“个大、味浓、色艳、品质好”

的特点受到青睐

而如今

大不再是评判一颗桃子

的唯一标准

品相、味道、口感等

都是重要的参考

为了让平谷大桃“长红”

当地对市场竞争力差、风味淡的

品种及时淘汰

持续培育推广

果型大、口味浓

甜度高的新品种

以满足不断变化的消费需求

从枝头到舌尖的甜蜜

如何叫人不“桃”醉呢？

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 崔东 刘云 高星

策划｜翟巧红 张素玲

记者｜尹星云

字体｜万祥生

设计｜马滢滢

支持｜平谷区委宣传部

数据｜《北京统计年鉴2023》 《平谷统计年鉴2023》

责编｜翟巧红 编辑｜张素玲

(责编：乔业琼、吕骞)

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