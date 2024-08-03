人民网记者 车柯蒙 王天乐

要问哪里人最爱吃鸡？在网络上流传着这样一句：“没有一只鸡能活着走出广东。”

广东省云浮市新兴县被称为三黄鸡之乡，7月27日至28日，一场为农牧食品行业打造的美食节在这里拉开帷幕。游新兴、品美食、购特产……农业产业化发展、三产融合发展正为县域经济高质量发展注入新动能。

27日，新兴县欧德罗博物馆内，当地生产的不锈钢产品和美食得以同台展示，用好锅煮好鸡，吸引不少消费者驻足。

“味道很好，又鲜又香。”“很好吃，参加活动还准备买几只带回家。”备受现场参与者好评的盐焗鸡，正是当地企业利用优势产业资源，不断创新激活消费市场活力的缩影。

走进温氏佳味的生产线，新鲜宰杀的黄鸡被送到这里，手工去杂、低温慢煮、古法老卤……经过“12道技术工艺”，冰火收紧表皮、风冷保持干爽、液氮进一步锁鲜，变成色、香、味俱全的土鸡食品。

“为了让鸡肉风味更好，我们与高校开展产学研合作，通过技术创新为消费者带去更优质的食材。”温氏佳味研发总监李凌云告诉《记者去哪儿》栏目。

记者了解到，近年来，新兴县立足自身优势，深化构建“1+7”现代农业产业园建设体系，是云浮市打造“千亿级现代农业产业集群”的中坚力量。此外，这里的文旅市场火热，2023年，全县接待游客411.46万人次，增长31.19%；社会旅游总收入31.56亿元，增长35.57%。

据新兴县文广体旅局局长戚正旺介绍，新兴具有2000多年历史，在这里，美丽乡村和优质的生态环境正与当地企业融合发展，禅宗文化旅游、温泉养生游、生态休闲游和美丽乡村游的招牌被擦的越来越亮。

“农业、文旅融合发展，正推动新兴县乡村振兴谱写新篇章。”戚正旺说。

“‘727吃啊吃节’主要通过温氏搭台、合作伙伴唱戏的模式，一方面利用企业创意主题、品牌势能和资金资源为合作伙伴赋能，助力其生意增长和区域经济发展；另一方面借助合作伙伴渠道、流量资源以及地方政策产业资源开展联合推广，为消费者提供更多健康美味的肉类食品，激活消费情绪，共同推动和传承博大精深的中华饮食文化。”温氏集团营销管理部副总经理成国新表示。

记者了解到，经云浮市统计局统一核算，2023年新兴全县实现地区生产总值（初步核算数）317.59亿元，比上年增长2.1%。其中，第一产业增加值79.81亿元，增长5.4%；第二产业增加值103.24亿元，下降1.3%；第三产业增加值134.55亿元，增长2.7%。三次产业结构比重为25.1:32.5:42.4。全县人均地区生产总值73593元，比上年增长2.2%。

富民乡村企业正让村集体“钱袋子”越来越鼓，让村庄越来越强，让村民越来越富。（实习生钟文玥对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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