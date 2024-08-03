农村物流是连接城乡生产和消费的重要纽带，对满足农村群众生产生活需要、释放消费潜力具有重要意义。近年来，“买买买”逐渐成为农村居民的生活日常。当前，不断延伸的快递服务网络，不仅让农村“快递到家”成为可能，也释放了农村地区的消费潜力。

一大早，在湖北汉川市南河乡何大村，张海萍经营的快递服务站人来人往，一派繁忙。几年前，张海萍将自家房子改造成快递服务站，全家人自此投入到物流服务的工作中。张海萍一边用电脑熟练地操作着取件流程，一边介绍着最近的收发情况，“最近每天几百件货的收发，既满足了村民的寄递需求，也带给了我们全家从事乡村快递极大的自信，同时还增加了收入呢。”

“寄递中心所带来的不仅仅是经济效益，逐步完善的各项硬件条件，让大家感受到的是乡村物流的日益便利。”儿媳耿红一边认真地处理快递包裹，一边感慨，“快递站建在家门口，让在外打拼的人都能收家乡的特产，感觉很有自豪感。”

近年来，湖北省持续完善农村寄递物流体系建设，不断打通消费品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”的梗阻。目前，湖北正常运营的村级快递服务网点超2万个，实现了村级快递服务网点全覆盖。

数据显示，去年全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比增长12.9%，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。

近年来，寄递物流体系不断完善，每天有1亿多件快递包裹在农村地区流动，快递业畅通了消费品下乡进村和农产品出村进城的渠道。业内人士认为，农村快递基础设施的完善，将进一步释放农村线上消费的潜力，并促进农村电商和快递业务的发展。

“持续完善物流网络、技术应用、政策支持，进一步推动快递共同配送进村步伐，将有力促进消费升级、畅通经济循环，为推进乡村振兴贡献力量。”国家邮政局有关负责人表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

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