人民网记者 黄盛

帮助自然灾害受灾群众和经营主体渡过难关，对工农业安全生产进行损失补偿和事故预防，助力完善新就业形态人员社会保障体系……保险业正在通过分散风险、及时理赔、推动预防，来减少人民群众生命财产损失，提高全社会整体抗风险能力，更好发挥“经济减震器”和“社会稳定器”的作用。

特别是在风险减量服务创新上，保险机构推出的“保险+科技+服务”模式，正从“事后赔付”向“事前防灾、事中减灾、事后救灾、及时赔付”的“保防减救赔”一体化服务转变，更好服务人民群众美好生活与实体经济的发展。

探索地方性农业巨灾风险分散

近年来，四川省多地积极开展地方政策性农业巨灾天气指数保险。眉山市仁寿县青岗乡天府粮仓示范区为当地农作物量身定制了农业巨灾天气指数保险，开展了地方性巨灾风险分散的探索与实践。

“农业巨灾天气指数保险通过将特定天气事件的指标与保险赔付相挂钩来发挥作用。”中国人寿集团旗下财险仁寿县支公司经理汪平告诉记者，农业巨灾天气指数保险，以承保地区全域的农作物为标的，被保险人是对保险地区农业生产负有灾后救助义务的政府相关职能部门，赔款则用于补偿政府部门恢复农业生产而支出的灾后救助费用支出。

当相关天气指标如降雨量、风速、温度等达到约定阈值，触发保险赔付机制，保险公司会迅速给予相应的经济补偿，从而为抗灾救灾防灾提供资金支持，帮助受灾地区的百姓在遭遇极端天气灾害后能尽快稳定下来并重新开始生产生活，一定程度上减轻了巨灾带来的沉重经济负担和社会影响。

四川省仁寿县应急管理局徐月表示，农业巨灾天气指数保险为应急救援、物资调配、恢复生产等提供必要的资金保障，增强了风险应对能力，促进了应急管理机制的完善，促使相关部门更加重视灾害预防和应对规划，推动与保险公司的协作，优化资源配置和协调联动，减轻了政府部门的财政压力。

为安全生产管理护航

在工业生产领域，保险业积极创新“保险+科技+服务”风险减量服务模式，特别是针对高危行业特有的风险特性，为投保企业提供安全生产管理解决方案。

2023年，中国人寿在四川省广安市打造“智慧煤矿风险监测系统”，实现了对煤矿生产全过程的实时监控和预警，为煤矿生产和工作者的人身安全保驾护航。

中国人寿财险广安市中心支公司总经理叶虎介绍说，“智慧煤矿风险监测系统”的核心技术就是通过“人工智能+分布式传感”等技术手段，结合物联网监测监控的应用，帮助提升煤矿企业风险防控能力，具有能量采集强、超低功耗、精准度高、物物互联等特点。

国家金融监督管理总局广安金融监督管理分局局长袁玎对此向记者表示，从社会角度看，“保险+科技+服务”的模式，能够降低事故发生的概率，减少经济损失，进而为投保人和社会创造价值；从政府角度看，可以通过市场化机制解决社会问题，助力提升公共安全治理水平；从保险公司的角度看，他探索出一条丰富产品供给、创新商业模式的有效路径，推动自身高质量发展。

据了解，2024年上半年，中国人寿财险公司完成防灾防损演练超200场，对5414家重点企业开展风险排查，面向仓储等5个行业开展一阶段风险减量服务，组织汛期防洪防涝专项风险减量服务等，有力应对暴雪冻雨、洪涝干旱等重大灾害影响。总体看，今年上半年中国人寿境内新增保险金额达465万亿元，服务实体经济质效进一步提升。

更好保障新就业形态就业者

在工农业生产的安全应急之外，社会民生劳动者的保险保障也备受关注。特别是近年来，平台经济催生出了外卖小哥、网约车司机、代驾师傅等一大批新就业形态就业者。如何针对他们的职业特点提供保险服务，是保险业实现高质量发展绕不开的话题。

2022年开始，国家人力资源和社会保障部在全国7个省市开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点。作为首批参与试点的公司，中国人寿集团旗下寿险公司承办了北京、江苏、重庆、四川、广东5个省市的试点工作。

以四川为例，中国人寿寿险四川省分公司承办成都、攀枝花等8个城市的新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作，在62个区县建设了新业态专岗服务点，为新就业形态就业人员提供帮助和服务。

中国人寿寿险成都分公司副总经理王东平表示：“商业保险公司在组织、人力、网络等方面具有优势，公司迅速搭建了以1个市级运营中心为核心，以12家支公司属地化服务网点为抓手的高效便民服务体系，联动辖内各区市县柜面设置专员，承接当地新业态服务工作，织密织牢新就业人员社会保障安全网。”

民生无小事，枝叶总关情。保险业服务中国式现代化大有可为，正在聚焦新质生产力、人民美好生活需要和促进社会治理效能，与社会各界协力推进，为社会带来更多安全感、幸福感。

(责编：罗知之、高雷)

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