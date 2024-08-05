人民网北京8月5日电 （记者黄盛）近期，中央企业创新联合体密集亮相——7月4日，中铝集团牵头的中央企业高端有色金属材料创新联合体启动；7月10日，中国联通牵头10家央企成立下一代互联网创新联合体；7月15日，中交集团等10家行业领军的海洋工程中央企业组建了中央企业海洋工程技术创新联合体；7月30日，国家电网公司、南方电网公司共同牵头组建的中央企业新型储能创新联合体启动；8月2日，中国电建牵头的中央企业BIM软件创新联合体启动……

记者了解到，今年5月，国务院国资委开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。进入6月，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。

业内人士表示，创新联合体聚焦资金投入大、技术难度高、单个主体难以攻克的战略性、基础性技术，组织各类创新主体协同攻关，将形成群体突破态势。在完成第三批布局后，中央企业牵头建设的多个创新联合体，将全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体，加快完善产业创新组织机制。

国务院国资委科技创新局副局长王晓亮在中央企业海洋工程技术创新联合体成立大会上表示，国务院国资委将深入推进科技创新头号工程，推动中央企业成为创新的主体和可靠的国家战略科技力量。

清华大学中国现代国有企业研究院研究主任周丽莎认为，通过建立创新联合体、原创技术策源地等多元化创新平台，中央企业能够更好地整合内外部资源，形成协同创新生态，提升整体创新能力。构建了一个从基础研究、技术攻关到成果转化的完整创新链条，为中央企业在战略性新兴产业和未来产业的布局提供了全方位的政策支持。

中国企业联合会特约高级研究员刘兴国认为，中央企业通过建设创新联合体，可以聚集、整合民营企业、高校、科研院所等多方创新资源，分担创新投入和风险，合力实现重大技术突破，真正发挥新型举国体制在科技创新领域的作用。

另据国务院国资委数据显示，今年上半年中央企业战略性新兴产业投资同比增长16.9%，在总投资中占比超过37%。2024年国有资本金用于支持科技创新的比例达到83%，2022年、2023年中央企业连续两年研发投入超过万亿元。

“国资央企已经初步形成新质生产力发展的整体性思路、体系化布局，各方面的工作机制和制度体系也在抓紧完善。”国务院国资委副主任王宏志近日在国新办发布会上表示，下一步将以打造“创新高地”“产业高地”“改革高地”为抓手，集中优势资源力量，推动中央企业在发展新质生产力中发挥主阵地、主力军作用。

(责编：罗知之、高雷)

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