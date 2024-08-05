原标题：暴雨中的坚守，太保服务在一线

近期，湖南发生多轮强降雨，部分地区遭遇严重洪涝和地质灾害。受台风“格美”影响，郴州多地遭受暴雨，其中资兴市13个乡镇均出现暴雨或特大暴雨，造成人员伤亡。

面对严峻的防汛形势，中国太保紧急行动，总分联动、产寿协同，扎实做好洪涝应对和保险理赔服务各项工作，全力保障人民群众生命财产安全。中国太保产险湖南分公司迅速响应，立即启动防汛应急预案，动员了20余名经验丰富的大灾预备队成员，组成多个应急救援小组，奔赴受灾严重的郴州、衡阳、湘潭等地，确保灾前灾中灾后风险减量举措和各项理赔服务落到实处，全方位提供责任、智慧、温度的太保服务。

奔赴一线，为人民群众保驾护航

此次暴雨，湖南地区的涉水车报案数量激增。无数“太保蓝”逆行而上，奋战在出险一线，全力做好现场支援、车辆施救、维修指引等工作，帮助客户进行车辆转移或协助联系施救。

在郴州，中国太保接到客户叶先生紧急报案，称其停放在资兴市白廊镇停车场的车辆，因暴雨被水淹了。中国太保产险湖南分公司查勘员廖诗琪从电话里听出了客户的焦虑与不安，他第一时间安抚客户的紧张情绪，冒着倾盆大雨不到半小时就赶到现场，对车辆进行了断电处理，马上安排拖车对车辆进行援救。身处异地的叶先生连连点赞，真真切切地感受到了温暖的太保服务！

在衡阳，何女士报案时焦急地说：“水已经快淹没到我车的前挡风玻璃了，我该怎么办？”查勘员陈君接到电话后，立即调度附近的待命拖车迅速赶往现场进行救援。抵达现场后，立即对何女士的车辆展开紧急救援。当陈君发现道路积水深度约为30厘米，为了防止其他车辆涉水导致损坏，他在水淹区域外设置了警示牌，并积极引导其他车辆绕行，最大限度地减少了后续车辆涉水的风险。

在湘潭，暴雨导致易俗河镇凤凰路段出现严重积水，车辆难以通行。面对这一紧急情况，中国太保产险湖南分公司迅速行动，与当地交警部门紧密合作，在凤凰路湘潭二大桥下路口设置警戒线，安排人员进行现场值守，确保道路交通的安全。

截至8月2日，中国太保产险湖南分公司95500热线和理赔绿色通道全面畅通，全辖391名个客运营理赔人员开启24小时“不打烊”守护，251台查勘车辆及198辆救援车时刻待命，确保灾后理赔做到快查勘、快施救、快定损、快赔付。

护航三农，不误农时恢复生产生活

湖南此次受灾较重的多个地区是湖南省产粮大县。如何帮助群众减少损失，恢复生产生活？

“理赔工作已经收尾了，前期我们将1000多万元的赔款送到岳阳平江的受灾群众手上，其中主要是一些种植大户、养殖大户。”中国太保产险岳阳中支农险工作人员表示，现在正是早稻抢收、晚稻种植的时候，为了不误农时，帮助受灾农户尽快恢复农业生产，中国太保给种植大户捐赠了种子，并邀请县农业农村局农技专家深入乡镇一线，为水稻种植地区的灾后重建和复工复产提供技术指导。

此次汛情来势汹汹，中国太保产险湖南分公司联合“村村响”应急广播在通知人民群众快速撤离、风险防范、减少损失过程中扮演了重要角色。

“水浸车，保险赔不赔，怎么赔？”“水稻被洪水冲毁了，能赔多少？”……近日，湖南“村村响”大喇叭关于保险的科普再次开启，这一次的主题是理赔服务。为让更多人“懂保险”“用保险”，今年以来，中国太保产险湖南分公司持续通过“村村响”普及保险知识，将保险理念送达到田间地头。

保险+科技，全面推进风险减量

科技是理赔加速的关键。目前，中国太保产险湖南分公司60%以上的案件实现了线上理赔，在多次灾害前通过透明理赔、高效理赔服务经受住了考验。

自入汛以来，中国太保产险湖南分公司对水淹车实时动态检测，通过分析历年来报案水淹车易涝点，不断更新风险地图，提升精准率。

“我们在原有100个水浸雷达的基础上，制定追加100个水浸雷达扩展计划，进一步扩大预警覆盖面，为客户预警风险提供了强大支撑。”中国太保产险湖南分公司车险理赔工作人员介绍，系统监测后立刻启用了AI机器人主动给客户拨打预警电话，有效发挥保险业风险防范作用。

据悉，中国太保产险自主开发 “湘防保”风险减量服务平台，紧密对接气象实时数据，运用GIS技术和服务网格化管理系统，根据暴雨、洪水等灾害天气的危险等级变化，建立分级分类规则，对客户和公司备灾人员提供递进式风险预警。今年来，“湘防保”已推送预警信息150万条，及时转移2000余台车辆至安全地带。通过预警、走访和帮助转移，为客户避免财产损失逾2000万元，在暴雨中为广大人民群众筑牢安全防线。

随着强降雨结束，目前中国太保产险在前期迅速开展防汛抗洪、救灾理赔工作的基础上，逐渐将工作重心投入到灾后重建中，用一项项专业服务、一笔笔理赔款为广大人民群众重建家园、恢复生产生活保驾护航，全方位发挥保险经济减震器和社会稳定器作用。

(责编：曹淼、李源)

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