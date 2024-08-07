人民网北京8月7日电 （记者黄盛）8月6日，国务院国资委印发的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，央企应当支持中小企业参与采购活动，不得违法限定供应商所在地、所有制形式、组织形式、注册资本、股权结构、经营年限等，或者设定其他不合理的条件排斥、限制中小企业参与采购活动；鼓励央企通过预留采购份额、优先安排价款支付等方式给予中小企业积极支持。

同时，《指导意见》也要求央企预留一定份额采购预算，科学合理确定采购方式，同等条件下优先采购脱贫地区、革命老区、民族地区和边疆地区产品；积极支持定点帮扶和对口支援地区的企业、产品入驻自有电商平台和市场销售渠道。

此外，对于采购数智化水平，《指导意见》明确深化央企电子采购系统应用，支持央企电子采购与大数据、人工智能、区块链等新技术融合发展，依托电子采购交易网络搭建交易平台，实现业务公开、过程受控、全程在线、永久可追溯；大力推广企业电子商城，鼓励央企自建电子商城，并将标准工业品、低值易耗品、通用服务项目等通过企业电子商城采购。

《指导意见》还表示，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励央企预留采购份额并先试先用。

另外，首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，央企不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

业内人士对此表示，伴随着《指导意见》的落地实施，央企采购管理工作将进一步规范，有利于激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升央企采购与供应链管理水平。

(责编：杨曦、高雷)

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