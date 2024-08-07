人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国务院国资委：鼓励央企预留采购份额支持中小企业

2024年08月07日10:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月7日电 （记者黄盛）8月6日，国务院国资委印发的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，央企应当支持中小企业参与采购活动，不得违法限定供应商所在地、所有制形式、组织形式、注册资本、股权结构、经营年限等，或者设定其他不合理的条件排斥、限制中小企业参与采购活动；鼓励央企通过预留采购份额、优先安排价款支付等方式给予中小企业积极支持。

同时，《指导意见》也要求央企预留一定份额采购预算，科学合理确定采购方式，同等条件下优先采购脱贫地区、革命老区、民族地区和边疆地区产品；积极支持定点帮扶和对口支援地区的企业、产品入驻自有电商平台和市场销售渠道。

此外，对于采购数智化水平，《指导意见》明确深化央企电子采购系统应用，支持央企电子采购与大数据、人工智能、区块链等新技术融合发展，依托电子采购交易网络搭建交易平台，实现业务公开、过程受控、全程在线、永久可追溯；大力推广企业电子商城，鼓励央企自建电子商城，并将标准工业品、低值易耗品、通用服务项目等通过企业电子商城采购。

《指导意见》还表示，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励央企预留采购份额并先试先用。

另外，首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，央企不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

 业内人士对此表示，伴随着《指导意见》的落地实施，央企采购管理工作将进一步规范，有利于激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升央企采购与供应链管理水平。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国务院国资委：鼓励央企预留采购份额支持中小企业
　　人民网北京8月7日电 （记者黄盛）8月6日，国务院国资委印发的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，央企应当支持中小企业参与采购活动，不得违法限定供应商所在地、所有制形式、组织形式、注册资本、股权结构、经营年限等，或者设定其他不合理的条件排斥、限制中小企业参与采购活动；鼓励央企通过预留采购份额、优先安排价款支付等方式给予中小企业积极支持。 同时，《指导意见》也要求央企预留一定份额采购预算，科学合理确定采购方式，同等条件下优先采购脱贫地区、革命老区、民族地区和边疆地区产品；积极支持定点帮扶和对口支援地区的企业、产品入驻自有电商平台和市场销售渠道。…
五大专项行动加快金融资源向涉农领域倾斜
　　金融是实体经济的“源头活水”，也是乡村振兴的重要支撑。日前，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布的《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》（以下简称《通知》），提出了实施五大专项行动，即实施金融保障粮食安全专项行动、巩固拓展金融帮扶成效专项行动、金融服务乡村产业发展专项行动、金融支持乡村建设专项行动、金融赋能乡村治理专项行动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部