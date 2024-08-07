人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国人寿：绿色金融按下“加速键”

2024年08月07日10:20 | 来源：人民网
小字号

近日，中国人寿2024年上半年工作会议披露信息显示，中国人寿上半年绿色保险提供风险保障近7万亿元，截至上半年末，绿色投资存量规模超5000亿元，较年初增长3.4%，绿色信贷余额约1933亿元，较年初增长超25%。

绿色保险 为绿水青山保驾护航

在服务绿色产业链企业方面，中国人寿集团旗下寿险公司近几年不断提升绿色企业客户保障力度，为绿色产业链上下游企业提供意外、医疗、寿险等一揽子人身险保障方案，2024年上半年绿色保费收入同比增长超20%。

在推进碳汇能力巩固提升方面，集团旗下财险公司积极为森林、草原、湿地、海洋、土壤等具备固碳作用的标的提供保险保障，在蓝碳领域、渔业领域、沿海生态领域推进风险管理与保险机制创新。近年来，多个“首单”项目先后落地。目前，中国人寿已实现森林、草原、海洋等生态系统碳汇保险全覆盖。

在支持绿色低碳全民行动、助力交通运输绿色低碳发展方面，中国人寿财险公司围绕新能源汽车等关键领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障，推动绿色低碳出行；单独制定符合市场和公司实际的新能源车险发展策略，重点加强发展能力培育，推动形成以点带面的先发优势，同时创新开发个人充电桩财产损失保险，持续完善新能源车发展服务链条。

在提高企业环境污染防治水平方面，中国人寿也有行动。2023年，中国人寿财险公司与成都龙泉驿区河长制办公室共同推出“政府+保险+风险管理服务”水质保险项目，保险期间内为当地东安湖水质提供1000万元保险保障，并通过聘请第三方水质风险管理机构，提供水质风险跟踪、预警和管控措施建议等服务。

随着绿色产业的发展，中国人寿绿色保险险种不断丰富，产品服务种类和保障范围也不断增加，2020年到2023年，全集团通过绿色保险累计提供风险保障从约5.4万亿元增长至近12万亿元，年均复合增速超过了30%。

绿色投资 为经济转型加油赋能

保险资金是实体经济重要的资金来源之一。中国人寿充分发挥保险资金与绿色投资理念契合的天然优势，将绿色投资理念系统融入保险资金运用，深化全品种投资的“聚合力”，进一步丰富完善绿色金融产品服务体系，重点支持低碳、循环、生态领域融资需求，当好经济转型的助推器，落地了一批具有行业影响力的典型案例，持续拓展绿色投资的广度和深度。

在传统固收投资领域，中国人寿把握好利率走势积极配置绿色债券，积极创设系列绿色债券产品。截至2024年上半年末，中国人寿ESG/绿色主题固收类资管产品总规模超108亿元。

持续的创新探索也让中国人寿资产公司赢得广泛认可，目前已连续七年获得“中债绿色债券指数优秀投资机构”奖项。

在另类投资方面，中国人寿近年来逐渐加码。中国人寿资产公司发起设立“中国人寿-兰沧1号绿色股权投资计划”“中国人寿-兰沧2号绿色股权投资计划”（合称“兰沧项目”），向云南省能源投资集团下属昆明云能产融有限公司，以及昆明云能产业有限公司战略增资合计50亿元，获得国内最高等级（G-1）绿色认证，有效助力标的公司加大水电装机容量并增加风电、光伏等其他清洁能源投资建设，预计每年可节约2176万吨标准煤，实现二氧化碳减排量约3672万吨。集团旗下国寿投资公司与社保基金、广西投资集团联手，通过基金形式投资广西投资集团和广西能源集团旗下核电项目，助力清洁能源发展，基金总规模达100.02亿元；总规模10亿元的“国寿投资-宝武绿碳基金股权投资计划”聚焦绿色技术、清洁能源、节能环保，助力传统产业节能减排，是较早推出的制造业背景的碳中和主题基金。

绿色信贷 为低碳生活添砖加瓦

在全方位提升绿色保险保障、加大保险资金绿色投资外，中国人寿也在积极发展绿色信贷、绿色债券等绿色金融业务。

集团成员单位广发银行持续调整信贷结构，严格执行环境和社会风险“一票否决制”，对绿色信贷业务给予优惠利率倾斜补贴，将绿色信贷标准嵌入信贷业务流程，同时明确目标市场定位，积极介入国家政策重点支持的节能环保行业，并对高污染、高能耗和产能过剩行业形成贷款约束机制。特别是广发银行制定《广发银行支持绿色金融加大碳减排支持工具领域贷款投放实施方案》，逐级明确发展责任，搭建联动耦合的组织链、责任链、执行链，并按照“先补贴后申请”的方式，对分行申报碳减排项目前置给予政策优惠，“贷”动经济向“绿”而行。2024年上半年，广发银行绿色信贷新增近390亿元，绿色票据再贴现余额增长近90%，涌现出一批有影响力的项目。

中国人寿方面指出，作为国有大型金融机构，集团将继续把推动绿色发展作为己任，多角度、全方位丰富“绿色金融”内涵，全力服务“双碳”目标，发挥行业引领作用，提升服务实体经济质效，让绿水青山成为描绘共同富裕美好画卷的“金山银山”。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国务院国资委：鼓励央企预留采购份额支持中小企业
　　人民网北京8月7日电 （记者黄盛）8月6日，国务院国资委印发的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，央企应当支持中小企业参与采购活动，不得违法限定供应商所在地、所有制形式、组织形式、注册资本、股权结构、经营年限等，或者设定其他不合理的条件排斥、限制中小企业参与采购活动；鼓励央企通过预留采购份额、优先安排价款支付等方式给予中小企业积极支持。 同时，《指导意见》也要求央企预留一定份额采购预算，科学合理确定采购方式，同等条件下优先采购脱贫地区、革命老区、民族地区和边疆地区产品；积极支持定点帮扶和对口支援地区的企业、产品入驻自有电商平台和市场销售渠道。…
五大专项行动加快金融资源向涉农领域倾斜
　　金融是实体经济的“源头活水”，也是乡村振兴的重要支撑。日前，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布的《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》（以下简称《通知》），提出了实施五大专项行动，即实施金融保障粮食安全专项行动、巩固拓展金融帮扶成效专项行动、金融服务乡村产业发展专项行动、金融支持乡村建设专项行动、金融赋能乡村治理专项行动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部