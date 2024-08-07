近日，中国人寿2024年上半年工作会议披露信息显示，中国人寿上半年绿色保险提供风险保障近7万亿元，截至上半年末，绿色投资存量规模超5000亿元，较年初增长3.4%，绿色信贷余额约1933亿元，较年初增长超25%。

绿色保险 为绿水青山保驾护航

在服务绿色产业链企业方面，中国人寿集团旗下寿险公司近几年不断提升绿色企业客户保障力度，为绿色产业链上下游企业提供意外、医疗、寿险等一揽子人身险保障方案，2024年上半年绿色保费收入同比增长超20%。

在推进碳汇能力巩固提升方面，集团旗下财险公司积极为森林、草原、湿地、海洋、土壤等具备固碳作用的标的提供保险保障，在蓝碳领域、渔业领域、沿海生态领域推进风险管理与保险机制创新。近年来，多个“首单”项目先后落地。目前，中国人寿已实现森林、草原、海洋等生态系统碳汇保险全覆盖。

在支持绿色低碳全民行动、助力交通运输绿色低碳发展方面，中国人寿财险公司围绕新能源汽车等关键领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障，推动绿色低碳出行；单独制定符合市场和公司实际的新能源车险发展策略，重点加强发展能力培育，推动形成以点带面的先发优势，同时创新开发个人充电桩财产损失保险，持续完善新能源车发展服务链条。

在提高企业环境污染防治水平方面，中国人寿也有行动。2023年，中国人寿财险公司与成都龙泉驿区河长制办公室共同推出“政府+保险+风险管理服务”水质保险项目，保险期间内为当地东安湖水质提供1000万元保险保障，并通过聘请第三方水质风险管理机构，提供水质风险跟踪、预警和管控措施建议等服务。

随着绿色产业的发展，中国人寿绿色保险险种不断丰富，产品服务种类和保障范围也不断增加，2020年到2023年，全集团通过绿色保险累计提供风险保障从约5.4万亿元增长至近12万亿元，年均复合增速超过了30%。

绿色投资 为经济转型加油赋能

保险资金是实体经济重要的资金来源之一。中国人寿充分发挥保险资金与绿色投资理念契合的天然优势，将绿色投资理念系统融入保险资金运用，深化全品种投资的“聚合力”，进一步丰富完善绿色金融产品服务体系，重点支持低碳、循环、生态领域融资需求，当好经济转型的助推器，落地了一批具有行业影响力的典型案例，持续拓展绿色投资的广度和深度。

在传统固收投资领域，中国人寿把握好利率走势积极配置绿色债券，积极创设系列绿色债券产品。截至2024年上半年末，中国人寿ESG/绿色主题固收类资管产品总规模超108亿元。

持续的创新探索也让中国人寿资产公司赢得广泛认可，目前已连续七年获得“中债绿色债券指数优秀投资机构”奖项。

在另类投资方面，中国人寿近年来逐渐加码。中国人寿资产公司发起设立“中国人寿-兰沧1号绿色股权投资计划”“中国人寿-兰沧2号绿色股权投资计划”（合称“兰沧项目”），向云南省能源投资集团下属昆明云能产融有限公司，以及昆明云能产业有限公司战略增资合计50亿元，获得国内最高等级（G-1）绿色认证，有效助力标的公司加大水电装机容量并增加风电、光伏等其他清洁能源投资建设，预计每年可节约2176万吨标准煤，实现二氧化碳减排量约3672万吨。集团旗下国寿投资公司与社保基金、广西投资集团联手，通过基金形式投资广西投资集团和广西能源集团旗下核电项目，助力清洁能源发展，基金总规模达100.02亿元；总规模10亿元的“国寿投资-宝武绿碳基金股权投资计划”聚焦绿色技术、清洁能源、节能环保，助力传统产业节能减排，是较早推出的制造业背景的碳中和主题基金。

绿色信贷 为低碳生活添砖加瓦

在全方位提升绿色保险保障、加大保险资金绿色投资外，中国人寿也在积极发展绿色信贷、绿色债券等绿色金融业务。

集团成员单位广发银行持续调整信贷结构，严格执行环境和社会风险“一票否决制”，对绿色信贷业务给予优惠利率倾斜补贴，将绿色信贷标准嵌入信贷业务流程，同时明确目标市场定位，积极介入国家政策重点支持的节能环保行业，并对高污染、高能耗和产能过剩行业形成贷款约束机制。特别是广发银行制定《广发银行支持绿色金融加大碳减排支持工具领域贷款投放实施方案》，逐级明确发展责任，搭建联动耦合的组织链、责任链、执行链，并按照“先补贴后申请”的方式，对分行申报碳减排项目前置给予政策优惠，“贷”动经济向“绿”而行。2024年上半年，广发银行绿色信贷新增近390亿元，绿色票据再贴现余额增长近90%，涌现出一批有影响力的项目。

中国人寿方面指出，作为国有大型金融机构，集团将继续把推动绿色发展作为己任，多角度、全方位丰富“绿色金融”内涵，全力服务“双碳”目标，发挥行业引领作用，提升服务实体经济质效，让绿水青山成为描绘共同富裕美好画卷的“金山银山”。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经