增长6.2%，前7个月我国外贸保持稳中向好态势
2024年08月07日11:03 | 来源：新华社
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海关总署8月7日发布数据
今年前7个月
我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%
其中，出口14.26万亿元，同比增长6.7%
进口10.57万亿元，同比增长5.4%
7月当月，进出口3.68万亿元，同比增长6.5%
比6月增速高出0.7个百分点
海关总署统计分析司司长吕大良表示
今年以来
我国经济运行总体平稳、稳中有进
外贸保持稳中向好态势
前7个月，我国进出口规模创历史同期新高
7月当月进出口同比、环比均增长
同比增速连续4个月保持在5%以上
记者：邹多为
设计：栾若卉
新华社国内部出品
(责编：袁勃、赵欣悦)
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