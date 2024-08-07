原标题：中华财险全力应对暴雨洪涝灾害

近期，我国多地持续遭遇强降雨天气，人民生命财产安全受到威胁，防汛抗洪形势严峻。

在此背景下，中华财险坚决贯彻落实国家关于防汛抗旱工作的重要指示精神以及金融监管部门对近期大灾保险理赔工作的相关要求，公司上下统一思想，快速响应，以“迅”应“汛”，采取多项措施支援防汛抗洪工作，用实际担当诠释了“金融为民”的深刻内涵，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

未雨绸缪 防汛先行

做好事前防灾工作能够有效降低灾害损失。随着极端天气事件频发，保险机构因其具有风险管理专业优势，在灾害防范中的角色愈发重要。

面对汛情，中华财险在全国范围内积极部署，未雨绸缪，为防灾避险做好了充分准备。在辽宁、四川、福建等多个地区，中华财险各分公司根据当地实际，有针对性地开展防灾准备工作。

在辽宁，中华财险辽宁分公司提前调动线上线下作业人员力量，筹备暴雨救灾理赔和抢险工作。公司领导统一部署，密切关注防汛形势，制定防汛防灾应急预案，成立专项小组，确保信息渠道畅通。同时，公司启动重大灾害应急预案，成立汛期应急小队，一线理赔人员24小时应急值守，随时准备应对可能出现的突发情况。

在四川，中华财险四川分公司聚焦保险保障职能，重点围绕“防、报、抢、救”四个方面开展工作。一方面加大区域安全隐患排查力度，下沉一线开展防汛工作专项督查，加强汛期值班值守，做好防汛救灾准备。另一方面，各地机构第一时间召开汛期安全生产及灾害应急处置部署会，做好防灾预案，科学统筹“快、简、暖”理赔处置工作。

在福建，中华财险福建分公司多措并举全力做好台风“格美”临灾应急准备工作，第一时间抽调骨干力量组建了一支涉及车险、非车险及农险专业人才的抢险队伍，作为专业救援力量待命。同时，提前协调组织水淹车保全停放场地，为客户车辆停放做好准备。此外，开通辅助报案专线，做好辅助报案登记，保障客户报案通道畅通。

此外，中华财险还积极开展客户服务工作。通过短信、微信等多种渠道向客户推送防灾提示，增强客户的风险防范意识。同时，公司提前排查承保情况，简化理赔流程，设立绿色通道，为可能的灾情应对工作做好准备。

2024年上半年，中华财险发布恶劣天气风险提示信息触达1743余万人次，通过汛前风险勘查向8447个团体客户提供防灾举措，有效提升了风险减量效果。

闻汛而动昼夜驰援

汛情期间，面对突发灾情，中华财险积极贯彻金融监管部门要求，与地方相关部门密切协调，全面开展灾区救援工作。

2024年6月19日至20日，安徽黄山地区遭遇持续强降雨，导致多地出现水涝灾害。中华财险安徽分公司立即全面启动大灾应急预案，成立专门工作专班。黄山中心支公司全体干部员工保持24小时待命状态，积极参与抢险救援工作。同时，安徽分公司调派多名业务骨干及查勘车辆赶赴黄山，为当地救援工作提供有力支持。

7月16日晚，陕西宝鸡地区普降暴雨，引发严重的洪涝和地质灾害。中华财险陕西分公司迅速反应，第一时间成立灾情应急工作组。宝鸡中心支公司及时启动突发事件应急预案，全面开展客户排查、报案受理、车辆救援和理赔服务等工作。期间，公司设立了5个临时服务站，派驻超过20人的专业服务队伍，同时调配9辆救援车辆开展施救，主动受理广大群众报案和救援需求。

在四川雅安汉源“7.20”山洪灾害发生后，中华财险四川分公司立即启动重大事故理赔应急预案。公司组织了一支17人的专业理赔及救援队伍，在灾区24小时驻扎值守。同时，公司在受灾地区设立了3个临时理赔咨询服务点，增派7辆救援专车，全力协助地方政府开展抢险救援工作。

针对湖南地区的严重汛情，中华财险湖南分公司积极组建防汛救灾临时党支部，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。期间，公司实行24小时值班制度，组建多个查勘党员突击队，深入一线察看灾情、处理赔案。本轮暴雨及台风灾害发生以来至7月31日，中华财险在湖南全省累计出动查勘救援车辆7374次、调动人员13134人次，有力保障了防汛救灾工作的顺利开展。

筑坝护民高效理赔

7月，金融监管部门印发《关于进一步做好防汛抗旱保险服务工作的通知》，要求保险机构强化责任担当，提升保险服务质效。

根据要求，中华财险迅速响应，在全国范围内开通理赔绿色通道，简化理赔程序和所需材料，坚持“特事特办、急事急办”原则，大幅提高了理赔效率。同时，中华财险切实落实“能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔”的服务承诺，在多个受灾地区建立了快速理赔机制，确保受灾群众能及时获得赔付。最后，中华财险还充分利用线上线下多种渠道，扩大服务覆盖范围，最大限度地方便了受灾群众获取保险服务。

在广东梅州地区，面对6月中旬的特大暴雨，中华财险广东分公司迅速派出理赔骨干人员赶赴现场支援。截至6月24日，梅州中心支公司共接到灾害案件报案57件，预估损失达470万元。其中，车险灾害案件51件，已结案40件，结案率79%，结案金额超120万元。此外，公司还向受灾企业预付赔款30万元，有力支持了企业的复工复产。

在湖南，暴雨洪涝灾害导致多个地区农田被淹、农作物受损。对此，中华财险湖南分公司迅速建立了“当天现场查勘、当天缮制赔案、隔天赔款到账”的高效理赔服务机制。截至7月30日，公司累计接到各类报案1.1万余件，承保的农作物报损面积约56.69万亩。其中，针对岳阳平江县水稻严重受损情况，公司迅速为一万余亩受灾水稻支付赔款与预赔款超过770万元，有力支持了当地农业恢复生产。

在四川，面对汉源“7.20”山洪灾害，中华财险四川分公司开通了95585热线24小时专属报案服务，并畅通了多种线上报案渠道。公司于灾害当日便完成了首件车险案件的赔付，赔付金额达3.86万元。截至目前，公司已接到各类保险报案167件，报损金额约691万元，所有案件均按汛期理赔应急预案有序处理中。

在浙江，面对台风“格美”带来的暴雨侵袭，中华财险温州中心支公司展现了高效的理赔能力。7月25日下午，在确认温州地区已触发巨灾指数保险赔付标准后，公司仅用2小时便完成了理赔结案和资金支付，向温州市应急管理部门支付了全市系统内首笔理赔款50600元。

在这场与时间赛跑、与灾害较量的战役中，中华财险始终坚持“人民至上、生命至上”的服务理念，从灾前的未雨绸缪，到灾中的快速响应，再到灾后的高效理赔，构筑起一道守护民生的金融防线，为国家防灾减灾体系建设贡献力量。

未来，中华财险将深刻把握金融工作的政治性、人民性，充分发挥保险专业优势，持续在服务国家战略、保障人民福祉的道路上砥砺前行，切实发挥保险的经济减震器和社会稳定器功能，不断为推进中国式现代化贡献“中华”力量。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经