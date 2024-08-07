人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国月度进出口同比增速连续4个月保持5%以上

2024年08月07日11:38 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月7日电（记者邹多为）海关总署7日发布数据：2024年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。其中7月当月进出口3.68万亿元，同比增长6.5%，月度增速连续4个月保持在5%以上。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，外贸保持稳中向好态势。前7个月进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长。

具体来看，出口实现稳定增长。前7个月，我国出口14.26万亿元，同比增长6.7%。其中消费电子产品出口增势良好，家电、手机、电脑月度出口值连续增长的同时，风力发电机组、船舶、汽车出口增速较快，同比分别增长86.3%、84.4%、20.7%。

进口规模稳中有增。前7个月，我国进口10.57万亿元，同比增长5.4%。其中主要能矿产品、关键零部件、重要设备以及消费品进口稳步增长，金属矿砂进口量同比增加6.2%，平板显示模组、电子元件、服装等进口分别增长19.8%、13.1%、8.6%。

外贸经营主体持续活跃。前7个月，我国有进出口实绩的外贸经营主体达60.9万家，同比增加8.8%。其中，民营企业占比超八成，数量增加10%，合计进出口13.67万亿元，同比增长10.9%，占我国外贸的比重为55.1%，较去年同期提升2.3个百分点。

在保持对传统市场韧性的同时，我国对新兴市场进出口持续向好。前7个月，我国对欧盟、美国、韩国、日本合计进出口8.49万亿元，同比增长2.2%，占我国进出口总值的34.2%。

同期，对东盟、中亚、拉美、非洲合计进出口7.6万亿元，同比增长9.8%，占比较去年同期提升1个百分点；对共建“一带一路”国家和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口同比分别增长7.1%和5.7%。

此外，前7个月，我国东部、中西部、东北地区充分发挥各自区位特点和产业优势，进出口同比分别增长7.1%、2.5%、2.1%。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国务院国资委：鼓励央企预留采购份额支持中小企业
　　人民网北京8月7日电 （记者黄盛）8月6日，国务院国资委印发的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，央企应当支持中小企业参与采购活动，不得违法限定供应商所在地、所有制形式、组织形式、注册资本、股权结构、经营年限等，或者设定其他不合理的条件排斥、限制中小企业参与采购活动；鼓励央企通过预留采购份额、优先安排价款支付等方式给予中小企业积极支持。 同时，《指导意见》也要求央企预留一定份额采购预算，科学合理确定采购方式，同等条件下优先采购脱贫地区、革命老区、民族地区和边疆地区产品；积极支持定点帮扶和对口支援地区的企业、产品入驻自有电商平台和市场销售渠道。…
五大专项行动加快金融资源向涉农领域倾斜
　　金融是实体经济的“源头活水”，也是乡村振兴的重要支撑。日前，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布的《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》（以下简称《通知》），提出了实施五大专项行动，即实施金融保障粮食安全专项行动、巩固拓展金融帮扶成效专项行动、金融服务乡村产业发展专项行动、金融支持乡村建设专项行动、金融赋能乡村治理专项行动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部