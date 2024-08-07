我国月度进出口同比增速连续4个月保持5%以上
新华社北京8月7日电（记者邹多为）海关总署7日发布数据：2024年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。其中7月当月进出口3.68万亿元，同比增长6.5%，月度增速连续4个月保持在5%以上。
海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，外贸保持稳中向好态势。前7个月进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长。
具体来看，出口实现稳定增长。前7个月，我国出口14.26万亿元，同比增长6.7%。其中消费电子产品出口增势良好，家电、手机、电脑月度出口值连续增长的同时，风力发电机组、船舶、汽车出口增速较快，同比分别增长86.3%、84.4%、20.7%。
进口规模稳中有增。前7个月，我国进口10.57万亿元，同比增长5.4%。其中主要能矿产品、关键零部件、重要设备以及消费品进口稳步增长，金属矿砂进口量同比增加6.2%，平板显示模组、电子元件、服装等进口分别增长19.8%、13.1%、8.6%。
外贸经营主体持续活跃。前7个月，我国有进出口实绩的外贸经营主体达60.9万家，同比增加8.8%。其中，民营企业占比超八成，数量增加10%，合计进出口13.67万亿元，同比增长10.9%，占我国外贸的比重为55.1%，较去年同期提升2.3个百分点。
在保持对传统市场韧性的同时，我国对新兴市场进出口持续向好。前7个月，我国对欧盟、美国、韩国、日本合计进出口8.49万亿元，同比增长2.2%，占我国进出口总值的34.2%。
同期，对东盟、中亚、拉美、非洲合计进出口7.6万亿元，同比增长9.8%，占比较去年同期提升1个百分点；对共建“一带一路”国家和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口同比分别增长7.1%和5.7%。
此外，前7个月，我国东部、中西部、东北地区充分发挥各自区位特点和产业优势，进出口同比分别增长7.1%、2.5%、2.1%。
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