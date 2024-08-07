近日，《日本经济新闻》报道称，2023年，中国首次问鼎风力发电机专利竞争力排行榜榜首。无独有偶，7月份中国风电项目开发传来新进展：一个是“最大”，全球单体容量最大的漂浮式海上风电平台“明阳天成号”在广州建成，这是全球首次采用双叶轮、双主机设计；一个是“最高”，全球在建海拔最高风电项目的首台风机在西藏八宿县吊装完成，通过优化设计确保在近5200米高海拔、低气压等条件下稳定运行。

从海上到陆上、从平原到高原，中国风电企业提供兼具技术、质量、价格竞争力的产品，让更多地区得以高效利用绿电资源。

近年来，中国风电创新发展步伐不断加快，技术水平处于国际领先水平，产业链基本实现国产化，形成从设备制造、开发建设到运行维护的完备全产业链体系。“机组研发从跟随到领跑，目前已经进入技术前沿的‘无人区’，风机容量攀升与技术迭代速度超乎预期。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩感慨。

看硬件，高塔架、大容量、长叶片的风机不断推陈出新，拓展了风电开发潜力。轮毂高度从2002年的约70米、2012年的约135米，提升至2023年的约185米。机组容量从最早研发的600千瓦，到如今自主研制的18兆瓦半直驱海上风电机组，每年平均发电量可达7200万千瓦时，满足约4万户家庭一年的用电量。

看软件，先进的人工智能物联网、认知计算技术等让风机的环境感知、决策制定、安全防护等能力大幅提升。以“明阳天成号”为例，安装超过3000个智能感应器，通过一系列智能策略，能够灵活应对复杂多变的环境，最大程度提升发电性能。

如今，全球风电叶片、齿轮箱、发电机等零部件有六七成在中国生产制造，全面自主研发的中国风电技术实现了领跑。

领跑背后，是广阔的市场空间。中国电力需求体量巨大，尤其是“双碳”目标提出以来，新能源装机需求旺盛。丰富的自然条件、海量的应用场景，为风电技术创新提供了沃土。金风科技相关负责人回忆，早在2014年前后，中国风电市场增长之快，使得国外技术的研发迭代速度也跟不上国内需求，随后，越来越多的中国风电企业开始独立研发，整个行业向前推进。

领跑背后，是有效的政策助力。从组织开展深远海风电技术示范、“千乡万村驭风行动”，到鼓励风电场开展改造升级等等，相关部门出台一系列促进政策，着力推动风电技术进步、成本下降、效率提升。

领跑背后，是各方的共同参与。在中国，风电等新能源市场化程度高，市场环境开放、经营主体多元、市场竞争充分，推动创新活力竞相迸发。在风电产业链上下游，都有拿得出手的中国企业、响当当的中国产品。根据全球风能理事会的报告，2023年全球风电整机制造商新增容量排名前五位里中国企业占据4家。

“星星之火已成燎原之势”，回顾过去三十年风电发展历程，有人这样形容。技术竞争力的提升，推动“大风机”强劲转起来。最显而易见的，便是装机规模增长和发电成本下降。2013年到2023年，中国风电发电装机从7600多万千瓦增长到4.4亿千瓦以上，发电成本下降60%左右。中国风机凭借大型化、高科技、低成本的优势，助推风电在全球范围内成为可负担的绿色能源，为应对全球气候变化作出显著贡献。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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