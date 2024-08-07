两部门发文规范中央企业采购管理工作
2024年08月07日12:08 | 来源：新华网
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新华社北京8月7日电 国务院国资委网站日前公开的信息显示，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。
指导意见提出，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。
指导意见明确，平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。
指导意见围绕合理选择采购方式、强化采购寻源和供应商管理、完善采购执行和评审机制、推动采购活动公开透明、提升采购数智化水平、加大集中采购力度、发挥采购对科技创新的支撑作用、鼓励更好履行社会责任等方面，提出一系列具体要求。
例如，在大力扶持中小企业发展方面，指导意见提出中央企业应当支持中小企业参与采购活动，不得违法限定供应商所在地、所有制形式、组织形式、注册资本、股权结构、经营年限等，或者设定其他不合理的条件排斥、限制中小企业参与采购活动。指导意见明确，鼓励中央企业通过预留采购份额、优先安排价款支付等方式给予中小企业积极支持。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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