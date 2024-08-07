人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行8月7日逆回购操作量为何是零？

2024年08月07日14:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月7日电 （记者黄盛）8月7日，中国人民银行（以下简称“央行”）发布公告表示，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，根据公开市场业务一级交易商的需求，8月7日逆回购操作量为零。同时，今日有2516.7亿元逆回购到期，实现净回笼2516.7亿元。

 逆回购操作量为何是零？

“跨月结束后，商业银行资金相对充裕，资金利率回落至低位，流动性需求较少。与此同时，公开市场逆回购招投标改为数量招标之后，央行每日公开市场操作的规模理论上由市场需求决定。”中信证券首席经济学家明明分析说。

东方金诚首席宏观分析师王青也持类似观点。他向记者表示，月末银行考核时点过后，市场资金面转入充裕状态，是8月7日逆回购操作量为零的主要原因。

“7月25日至31日，银行间市场存款类机构7天期债券质押式回购利率（DR007）均值达到1.8768%，明显高于1.70%的7天期逆回购利率，市场流动性收紧。为此，央行持续实施千亿规模的逆回购操作，向市场注入流动性，遏制资金利率上行势头；7月末考核时点过后，8月1日至6日DR007均值降至1.6955%，其中6日为1.6932%，已略低于央行7天期逆回购利率水平。”王青向记者说，8月7日逆回购操作量降至零，在公开市场实施较大规模资金净回笼，旨在避免资金利率过度向下偏离短期政策利率，由此完成一个“削峰平谷”的过程。

数据显示，8月以来，因央行新开展的逆回购较少甚至为零，而存量逆回购陆续到期，央行公开市场操作已连续5个交易日呈现资金净回笼。另外，7月22日开始，央行逆回购操作方式改为固定利率、数量招标。这既明确了7天期逆回购利率的主要政策利率地位，增强了其稳定性和权威性，也导致逆回购操作规模开始“有整有零”，不同于此前的以“十亿元”为单位，增加了资金面调控的精准性。

王青认为，伴随央行货币政策框架进一步由数量型调控转向价格型调控，即从原来更为重视信贷、社融、M2等金融总量指标，转为更加重视市场利率调控，作为央行7天期逆回购利率直接调控的短期市场基准利率，未来DR007的波动性会进一步下降。这有助于清晰传递央行利率调控信号，也有助于理顺市场利率由短及长的传导关系。

也有其他市场人士表示，眼下，逆回购的具体操作量级，基本取决于市场的实际需求水平。截至8月6日收盘，DR007加权平均利率报1.6932%，低于政策利率水平，这说明市场流动性充裕无忧，资金面“不差钱”。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
前7个月我国货物贸易进出口增长6.2%
　　人民网北京8月7日电 （记者杨曦）海关总署8月7日公布数据显示，2024年前7个月，我国货物贸易（下同）进出口总值24.83万亿元人民币，同比（下同）增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。…
三部门联合发布《行业协会商会收费行为合规指南》
　　人民网北京8月7日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局会同中央社会工作部、民政部联合发布《行业协会商会收费行为合规指南》（以下简称《指南》）。 行业协会商会承担着服务企业发展、反映行业诉求、化解矛盾纠纷、加强行业自律的重要职责，是联系政府、企业、市场的桥梁纽带。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部