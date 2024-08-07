人民网北京8月7日电 （记者黄盛）8月7日，中国人民银行（以下简称“央行”）发布公告表示，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，根据公开市场业务一级交易商的需求，8月7日逆回购操作量为零。同时，今日有2516.7亿元逆回购到期，实现净回笼2516.7亿元。

逆回购操作量为何是零？

“跨月结束后，商业银行资金相对充裕，资金利率回落至低位，流动性需求较少。与此同时，公开市场逆回购招投标改为数量招标之后，央行每日公开市场操作的规模理论上由市场需求决定。”中信证券首席经济学家明明分析说。

东方金诚首席宏观分析师王青也持类似观点。他向记者表示，月末银行考核时点过后，市场资金面转入充裕状态，是8月7日逆回购操作量为零的主要原因。

“7月25日至31日，银行间市场存款类机构7天期债券质押式回购利率（DR007）均值达到1.8768%，明显高于1.70%的7天期逆回购利率，市场流动性收紧。为此，央行持续实施千亿规模的逆回购操作，向市场注入流动性，遏制资金利率上行势头；7月末考核时点过后，8月1日至6日DR007均值降至1.6955%，其中6日为1.6932%，已略低于央行7天期逆回购利率水平。”王青向记者说，8月7日逆回购操作量降至零，在公开市场实施较大规模资金净回笼，旨在避免资金利率过度向下偏离短期政策利率，由此完成一个“削峰平谷”的过程。

数据显示，8月以来，因央行新开展的逆回购较少甚至为零，而存量逆回购陆续到期，央行公开市场操作已连续5个交易日呈现资金净回笼。另外，7月22日开始，央行逆回购操作方式改为固定利率、数量招标。这既明确了7天期逆回购利率的主要政策利率地位，增强了其稳定性和权威性，也导致逆回购操作规模开始“有整有零”，不同于此前的以“十亿元”为单位，增加了资金面调控的精准性。

王青认为，伴随央行货币政策框架进一步由数量型调控转向价格型调控，即从原来更为重视信贷、社融、M2等金融总量指标，转为更加重视市场利率调控，作为央行7天期逆回购利率直接调控的短期市场基准利率，未来DR007的波动性会进一步下降。这有助于清晰传递央行利率调控信号，也有助于理顺市场利率由短及长的传导关系。

也有其他市场人士表示，眼下，逆回购的具体操作量级，基本取决于市场的实际需求水平。截至8月6日收盘，DR007加权平均利率报1.6932%，低于政策利率水平，这说明市场流动性充裕无忧，资金面“不差钱”。

(责编：乔业琼、高雷)

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