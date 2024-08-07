近年来，交通银行安徽省分行立足“世界药都”亳州市中医药特色产业，积极服务当地中药加工及批零行业商户需求，不断加大金融供给，持续推进产品创新，全力做好普惠金融这篇大文章，为地方特色产业蓬勃发展注入强劲的金融动力。

精准匹配，特色产品化解客户难题

这两天，亳州康美中药材大市场的周女士心情特别好，脸上总是洋溢着开心的笑容，“心里石头总算落了地。”周女士说。

两周以前，周女士还在为她经营的香料生意着急烦恼。原来，近期香料价格持续上涨，市场需求增多，周女士的店铺对外供货大幅增加，急需资金购买药材补充库存，但由于货款回笼慢，周女士手头缺乏流动资金。

正当周女士为资金发愁的时候，她在朋友圈刷到交行“药商E贷”的相关信息，抱着试一试的想法，打电话询问是否可以申请银行贷款。让周女士没想到的是，第二天交行客户经理即上门开展实地调查，经产品匹配后，快速提交审批流程，一周内便完成了420万元贷款发放，解决了她的燃眉之急。

“真没想到，交行的贷款流程这么方便，不到一周资金就到账了。这下大难题总算解决啦！”谈到交行的服务，周女士竖起大拇指。据了解，“药商E贷”具有线上申请、线上审批、随借随还、三年循环使用的产品优势和贷款利率优惠的政策优势，一上线便得到了中药材市场药商客户的一致认可。截至今年6月30日，“药商E贷”已累计投放244笔，授信额度5.79亿元，余额4.42亿元。

数字赋能，科技创新助力企业提升

位于亳州市的芊荷药业有限公司主营中药饮片加工，具有专精特新、企业技术中心认证等资质，是集“科研、医药、保健品、食品”等为一体的“跨行业、跨地区、多元化”企业。

近年来，随着当地药材市场的快速发展，公司业务规模快速扩张。为进一步扩大再生产，公司拟购置一批新的生产设备，但由于公司处于成长期，资金使用相对紧张。交行在了解到相关情况后，第一时间上门走访该企业，通过实地考察和调研，分行认为公司主营产品未来需求量大、市场前景广阔，且公司本身资质较好，决定为其办理“科创E贷”，通过税务系统对接，实现数据提取、线上申请、线下核实，着力为科技型小微企业解决融资难题。在履行完相关申报流程后，交行仅用2天的时间便为该公司发放了500万元贷款，有效满足了企业流动贷款资金需求，获得了企业的高度认可和赞许。

丰富矩阵，加大供给做好普惠文章

近年来，亳州市大力推进世界中医药之都建设。交行安徽省分行作为服务地方经济发展的主力军，非常重视与地方产业的深度融合。该行针对当地中药材原材料采购现款现货、资金需求较为旺盛等特点，运用抵押、信用、担保等方式优化商圈服务方案，研发推出重点金融产品，推动普惠金融扩面增效，切实解决群众在增收致富道路上遇到的融资难、融资贵问题。今年上半年，该行对亳州当地的中医药产业贷款已累计发放8.85亿元，同比多增1.62亿元。

交通银行安徽省分行相关负责人表示，将立足亳州市经济特点，持续丰富特色化金融产品的场景运用和信贷资源供给，有效配置信贷资源，因地制宜推出与当地特色产业紧密集合的普惠金融产品，精准对接个体工商户、小微企业多样化融资需求，增强普惠金融的可得性、便利性，以高质量的金融服务，助力地方经济实现高质量发展。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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