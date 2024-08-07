新华社北京8月7日电（记者樊曦）记者7日从中国国家铁路集团有限公司获悉，自暑运启动以来，7月1日至8月6日，全国铁路累计发送旅客5.13亿人次，同比增长5.4%，突破5亿人次大关，日均发送旅客1386万人次。

国铁集团运输部相关负责人介绍，今年暑期学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛，铁路客流保持高位运行。铁路部门认真统筹客货运输和防洪安全，精心制定暑期旅客运输工作方案，加大运输能力投放，落实便民利民惠民举措，努力为旅客平安有序出行和经济平稳运行提供可靠保障。

为保障旅客安全有序出行，各地铁路部门加强站车服务，强化路地联动机制，全力做好旅客出行服务保障工作。国铁兰州局集团公司银川站发挥“向阳花”服务品牌优势，为旅客提供交通、美食、住宿等咨询服务，帮助旅客更好地了解当地风土人情；国铁成都局集团公司与南方电网贵阳供电局加强协同联动，对贵阳北站、贵阳东站等高铁枢纽站及管内沪昆、贵广等高速铁路沿线供电设施开展安全巡查；国铁郑州局集团公司积极协调郑州公交集团等地方市政交通部门，统筹安排公共交通运力，方便旅客出行“最后一公里”。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经