新华社北京8月7日电（记者戴小河、陈子薇）中国海油7日宣布，在海南东南海域发现的陵水36-1气田新增探明储量顺利通过国家有关部门评审备案，探明天然气地质储量超1000亿立方米，为全球首个超深水超浅层大型气田。

2018年，中国海油启动“七年行动计划”，明确到2025年建成“南海万亿大气区”。截至目前，中国海油在南海北部莺歌海、琼东南、珠江口3个盆地探明天然气地质储量累计超1万亿立方米，“南海万亿大气区”建设从蓝图走向现实。

图为对陵水36-1气田进行测试作业。（中国海油供图）

“为确保海上钻井作业安全，业内一般在井位设计时避免穿越危险的浅层气，我们这次是迎难而上。”中国海油海南分公司工程技术作业中心总经理陈浩东说，经过严密技术论证，中国海油实施全球首例超深水超浅层钻井作业，顺利完成超深水超浅层气藏钻井、测试等多项目标，高质量获取相关区域地层资料，准确勾勒出大气田的地下全貌，实现对全球首个超深水超浅层气田的精准快速评价。

“陵水36-1的勘探实践，验证了将超深水超浅层气资源从影响钻完井作业安全的‘灾害气’变成具备开发价值的清洁能源的可能性，对我国乃至全球类似海域条件的资源勘探开发具有指导意义。”中国海油总地质师徐长贵表示，陵水36-1气田勘探取得成功，进一步完善了我国自主建立的中国特色深水复杂油气资源勘探开发技术体系，气田储量的落实也补上了“南海万亿大气区”建设版图的最后一块拼图。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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