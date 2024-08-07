人民网北京8月7日电 （记者杜燕飞）我国在海南岛东南海域发现的陵水36-1气田新增探明储量7日通过国家有关部门评审备案，天然气探明地质储量超1000亿立方米，为全球首个超深水超浅层大型气田。至此，我国在莺歌海、琼东南、珠江口三个盆地累计探明天然气地质储量超1万亿立方米，助力国家能源安全。

当前，超浅层气是深水区重要的油气资源，一般指埋深小于300米的天然气，勘探开发面临埋藏超浅保存难、远离烃源充注难、地层疏松钻探难等难题。

“我们对浅层气成藏机理和工程作业关键技术展开攻关，选定位于海南岛东南盆地中央坳陷南部、平均作业水深达1500米的陵水36-1区块作为勘探目标。”中国海油总地质师徐长贵表示，陵水36-1气田的勘探实践，揭示了从影响钻完井作业安全的“灾害气”变成具备开发价值的清洁能源的可能性，对类似海域条件的资源勘探开发具有指导意义。该气田勘探成功，也进一步完善了我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系，验证了其先进性和可靠性。

加大油气勘探对于保障国家能源安全意义重大。国家能源局此召开的2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会强调，要聚焦重点盆地，加大资金和工作量投入强度，强化科技攻关力度，集中立体勘探，规模高效建产，加快建立油气勘探开发基地。要以科技创新为引领，持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战，加快突破万米级深地、千米级深水、纳米级非常规和老油气田高效开发关键理论与技术难题。

业内人士表示，油气行业要加强科技创新引领，锻造油气增储上产新“利器”。传统油气领域按照存量聚焦提高采收率，增量聚焦非常规、深层、深水，加强常规油气和非常规油气勘探开发技术研发，加强现场先导实验攻关，尽早突破规模生产技术关和经济关。