本报北京8月7日电 （记者欧阳洁）据海关统计，今年前7月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。

海关总署统计分析司司长吕大良介绍，今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，外贸保持稳中向好态势。前7月，我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长，同比增速连续4个月保持在5%以上。

从贸易方式看，一般贸易、加工贸易等进出口增长。前7月，我国一般贸易进出口16.08万亿元，增长4.9%，占我国外贸总值的64.7%。同期，加工贸易进出口4.33万亿元，增长3.2%，占17.4%。此外，保税物流方式进出口3.5万亿元，增长16.9%。

从贸易伙伴看，对东盟、欧盟、美国和韩国进出口增长。前7月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.92万亿元，增长10.5%，占我国外贸总值的15.8%。欧盟、美国、韩国为我国第二、第三、第四大贸易伙伴。其中我国与欧盟贸易总值为3.22万亿元，增长0.4%，占我国外贸总值的13%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口11.72万亿元，增长7.1%。

民营企业进出口实现两位数增长。前7月，民营企业进出口13.67万亿元，增长10.9%，占我国外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.3个百分点。同期，外商投资企业进出口7.28万亿元，增长1%，占我国外贸总值的29.3%。

机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口增长。前7月，我国出口机电产品8.41万亿元，增长8.3%，占我国出口总值的59%。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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