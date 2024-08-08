本报北京8月7日电 （记者罗珊珊）2023年6月，国务院印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，率先在上海、广东、天津、福建、北京5个自贸试验区和海南自由贸易港开展试点。记者从商务部获悉：经过一年的先行先试，各项试点措施已全面落地，形成了一批引领性、开创性制度创新成果，为加入高标准经贸协议提供了试验支撑，为深入推进制度型开放探索了实践路径。

开展一批“首创首试”制度创新。率先放宽汽车发动机等62种再制造产品进口，全国首单已落地上海，为企业节省40%成本。率先实施预裁定依申请展期制度，在原决定书到期前申请人即可提出展期申请，有效提升贸易可预期性。率先突破信息技术设备强制性产品认证方式，允许使用自我声明方式作为进口产品符合电磁兼容性标准的保证，全国首张证书已颁发生效。

推出一批“连通市场”开放举措。支持境外专业人员在境内提供服务，六地均发布实施境外职业资格认可清单并进一步拓展认可范围。便利外籍人员来华工作生活，对在试点地区筹建公司的外国高管及其随行家属签发2年以内签证证件，允许外资企业专家的随行家属享有与该专家相同的停居留期限。按照内外一致原则，对外资金融机构开展新金融服务申请作出审批，对境外金融机构提出的有关服务申请在120天内作出决定。

实施一批“降本增效”惠企政策。对用于展览或展示的货物等暂时进境货物，提供担保后暂不缴纳关税及进口环节税。对暂时出境修理后复运进入海南自由贸易港的航空器、船舶免征关税。允许进口葡萄酒标签中标注特定词语，包含“珍藏”“经典”等描述词的葡萄酒已进口百余批次。对符合条件的进口空运快运货物实现6小时内通关、一般货物48小时内通关，通关效率不断提升。

形成一批“高效透明”管理实践。发布在线消费者权益保护典型案例，探索化解新业态新模式中可能存在的消费风险。在公告单一来源政府采购项目成交结果时，说明采用该方式的理由，进一步提升透明度。支持引导企业率先与国际公认标准和指南接轨，建立提高环境绩效的自愿性机制。积极推动仲裁裁决书公开试点，及时向当事人提供并公开劳动人事争议仲裁裁决。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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