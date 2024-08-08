赵景锋

近年来，国内智能家电产业蓬勃发展，产品在智能程度、功能设计等方面不断进步，市场接受度快速提升。下一步，产业想要更上一层楼，还需深挖用户需求、解决行业痛点。

打通互联梗阻，在兼容度上做“加法”。智能家电涵盖的应用场景多样，然而不同类型、不同品牌的产品在应用生态上不兼容，成为抑制智能家电消费的瓶颈之一。当前，政策支持不断加强，相关互联互通标准已经从“有”到“好”。希望更多智能家电企业主动抱团创新、破除梗阻，共同做大市场蛋糕，提升产业升级效率。

优化用户体验，在操作难度上做“减法”。有的智能家电产品，操作起来很复杂，许多老年用户搞不懂；有的产品智能功能挺多，常用的功能反而不好找，影响用户体验……立足不同用户群体的实际需求和使用习惯，降低使用难度，还需企业持续创新技术，精心打磨细节，提供更加精准适配的产品和服务。

国内智能家电产业发展潜力巨大，前景广阔。聚焦用户需求，做好产品“加减法”，以需求牵引供给，以供给创造需求，这一产业的高质量发展将助力中国制造向中国智造跃升。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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