本报北京8月7日电 （记者李心萍）记者从中国机械工业联合会获悉：上半年机械工业规上企业增加值同比增长6.1%，增速高于全国工业0.1个百分点；机械工业货物贸易出口额4145.5亿美元，同比增长5.6%，上半年经济运行总体平稳、稳中有进。

产品产销平稳向好。上半年，机械工业重点监测的122种机械产品中，有75种实现产量同比增长，占比61.5%。电工装备生产保持高位，上半年发电机组产量同比增长14.4%，太阳能电池产量同比增长17.8%；加工装备实现快速增长，上半年金属切削机床产量同比增长5.7%，工业机器人产量同比增长9.6%。

货物贸易稳中有进。上半年，机械工业货物贸易进出口总额5579.4亿美元，同比增长4.1%，占全国货物贸易的18.7%。从贸易伙伴看，上半年，机械工业对共建“一带一路”国家进出口同比分别增长5.7%、7.4%，对东盟国家进出口同比分别增长6.7%、11.5%。从产品看，主机、整机类产品出口继续保持较好增长态势，上半年，汽车出口同比增长25.8%，汽车仪表出口量增长106.9%。

新兴产业快速发展。上半年，机械工业战略性新兴产业相关行业合计营业收入占机械工业的比重达81.8%。其中，节能环保及相关产业、新能源汽车及相关产业和高端装备制造及相关产业营业收入同比分别增长4.9%、4.3%和2.8%，利润总额同比增速均高于机械工业总体水平。

绿色发展继续发力。清洁能源装备快速发展，成为我国新型能源体系建设的重要支撑。上半年发电机组产量同比增长14.4%，其中风电机组产量占比超过40%；光伏电池产量同比增长17.8%。工程机械电动化趋势加速，推动工程建设领域绿色低碳发展。上半年电动装载机销量达5114台，已超过过去两年的总和，占国内市场装载机销量的17.7%，其中6月份占比接近三成。

中国机械工业联合会预测，大规模设备更新及其配套措施落地实施，将有力促进投资和消费，为机械工业释放有效的市场需求。预计下半年机械工业经济运行将延续稳中有进的总体态势，全年主要经济指标增速预计在5%以上，对外贸易保持基本稳定。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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