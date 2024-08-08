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上海浦东推出科创专属“投贷联动”授信产品

总额度超400亿元

2024年08月08日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海8月7日电  （记者谢卫群）上海市浦东新区日前发布总额度超400亿元的“投贷联动”授信产品包——“创新贷”，将为科创企业提供全过程金融赋能方案。

　　据介绍，上海浦东创业投资有限公司与中国工商银行上海分行等10家合作银行进行产品签约，“一对一”打造创投专属“创新贷”产品，签约项目涵盖集成电路、生物医药、人工智能等重点产业领域。

　　据介绍，浦东创投“创新贷”通过搭建“创投+银行+企业”联动平台，建立多样化科技金融服务的合作新机制，为不同领域、不同阶段的科创企业提供条件优、服务实、规模大的金融支持。截至目前，被投企业已落地超30亿元授信额度，其中，今年以来新增授信额度超18亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月08日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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