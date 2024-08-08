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山东济南父子俩进商场买电视，从各执己见到满意而归——

国产品牌多 产品更智能（身边的经济故事）

本报记者 李 蕊
2024年08月08日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　导购员（中）在为老王父子介绍一款智能电视。
　　本报记者 李 蕊摄

　　智能家电产品应用场景示意图。

　　数据来源：国家标准委、中国家用电器协会、中商产业研究院等

　　迁新居，添家具，最近老王脸上洋溢着按捺不住的喜悦。老王名叫王建新，今年64岁，前阵子和老伴随儿子小王一同搬进山东济南的新房。

　　可前几日，老王与儿子外出买家电时，一路上没少拌嘴。为啥？为的竟是一台电视。

　　“价格便宜是关键。”在老王看来，电视无非是用来看个节目，没必要花太多钱。

　　“功能体验最重要。”小王爱看足球赛，一直盘算着买个大屏电视，看球赛更带劲。

　　你一言，我一语，俩人各执己见。走进历下区一家商场，逛了几家店，面对琳琅满目的电视，老王挑花了眼，不禁感叹：“我结婚那会儿，进商场买电视，看到的大多是外国牌子；现在国产电视不但很先进，还成了商场‘主力军’。”

　　拐进海信电视门店，小王左瞧瞧、右看看，相中了一款85英寸的电视。电视播放的样片中，瓷器纹理清晰可见，画质细腻入微。“这台智能电视是我们的畅销款。”导购员迎上前介绍。

　　一听“智能”俩字，老王头摇得似拨浪鼓：“老家的电视安了机顶盒后，光遥控器就有好几个，想看个节目都不知道咋按。再来个智能电视，怕是更晕头转向嘞！”

　　“智能不是添堵，而是帮你操控更方便。”导购员清清嗓，对着电视下了指令——“播放京剧”。话音刚落，屏幕上立刻跳出很多京剧节目供选择。

　　“嘿，这台电视挺‘聪明’。”老王是个戏迷，看到电视能自动点播京剧，瞬间来了兴趣。

　　接着，导购员又打开赛事专区，画面中两支足球队对决正酣。突然，一名球员虚晃一招，躲过对手封堵，猛踢一脚，“呼——”球好似带着风声飞出屏幕。小王很惊喜，“像在现场一样，舒畅！”

　　“不光如此，这款电视与同品牌其他家电相联后，还能自动接收指令、操控开关……”导购员一一演示。

　　瞧父亲看得津津有味，小王笑眯眯凑上前：“咋样，心动啦？”“功能挺实用，可是……”老王眉头紧蹙。小王知道，这是担心价格了。

　　“现在买，合适着呢！”导购员指向电梯口，那里贴着一条“以旧换新”的促销横幅，“用旧电视来换，可抵一笔；加上满减、商场折扣券，能再便宜1000多元。”

　　“旧电视用了快10年，也能抵？”小王问。

　　“只要能正常开机，就能抵。”导购员点点头。

　　“这么算下来，能便宜2000多元。”老王盘算着，“价格在预算范围内，还是国产大品牌，质量有保障，功能也丰富，值！”

　　几天后，父子俩高高兴兴地抱着旧电视去商场，把新电视抱回家。回家路上，父子俩又拌起嘴来——

　　“这周六，我要叫几个朋友来一起看球赛。”儿子计划着。

　　老王扭过头：“买电视那天就说好了，周六我约朋友来家听戏，你咋说话不算数？”

　　

　　链接

　　智能家电消费动力强、潜力大

　　从智能电视到智能音箱、智能厨电，近年来各类智能家电持续上新，激发消费需求不断释放。数据显示，2022年我国智能家电市场规模超6500亿元，2023年超7300亿元，预计2024年将达8100亿元。

　　中国宏观经济研究院产业研究所研究员邱灵分析，智能家电市场蓬勃发展的背后，是供需两端协同发力。看供给，我国已形成从原材料供应到成品制造的完整产业链，加之不断增强的自主创新能力、质优价廉的多元产品体系、与日俱增的品牌影响力，共同构筑起国产智能家电的竞争优势；看需求，国内家电市场进入以品质化、个性化、智能化为特征的更新换代阶段，海量需求为智能家电带来全新市场空间。

　　展望未来，从智能家电产业趋势看，我国每百户智能家电拥有水平仍不够高，智能家电消费动力强、潜力大；从政策支撑看，消费品以旧换新等政策加力支持，为智能家电持续发展提供了有力支撑。

　　（本报记者  韩  鑫）  

　　

　　本期统筹：赵景锋  

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2024年08月08日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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