本报记者 姚雪青

河北省衡水市景县南运河的风电场上，XCA4000将重达70吨的塔筒吊至130米高度。

陈宇航摄（人民视觉）

在河北省衡水市景县南运河200兆瓦风电场上，近180米高、800多吨重的徐工4000吨轮式起重机（以下简称“XCA4000”）一身亮黄色，矗立在碧空下，抬头望去，格外壮观。

“启动！”随着指令长一声令下，驾驶员操作手柄，起重机开始运行，将130多吨重的风机机舱稳稳吊起。升至162米高的塔筒上方时，有力的臂架带动机舱整体回转，用时五六分钟，便将机舱上68颗直径仅36毫米的螺栓精准插入塔筒上预留的一圈轴孔中。

这是目前世界最大吨位轮式起重机，也是徐工集团第七次刷新自己创造的“全球第一吊”纪录。“‘大力士’在50多层楼的高度上亮出了‘绣花功’。”现场工作人员自豪地说。

XCA4000总设计师、徐工集团重型机械有限公司全地面起重机研究所总体室主任李长青介绍，相较履带起重机，轮式起重机行驶宽度近4米，在山区、泥地等复杂地形中通过性更强。然而，对环境的要求降低了，意味着对自身的要求变严了：“瘦身”后必须练出一身“肌肉”，才能让“手臂”更有劲。

现场吊装的主要难题有两个：一是高高吊起，二是凌空对接。

从外观看，XCA4000臂架两边各支起一个小型卷扬装置，就像人叉腰站着的模样。“这个多棱形组合是‘从0到1’的结构创新，通过增多受力点，提升了臂架刚度，让高高吊起成为可能。”李长青说。

从内部看，研发团队创新多项控制系统，通过算法预判起重机的转动轨迹，减少高空侧风对臂架晃动的影响。在此基础上，驾驶员操作手柄以200毫安的微小电流精准驱动液压系统，让起重机在百米高空也能灵活作业。

千吨级以上起重机的主要应用场景是风电行业。“随着我国能源结构的优化调整、‘双碳’目标的推进落实，风电产业迎来高速发展，单机容量增加，叶片长度从不到80米拓展到200多米——风机朝着更大更强方向发展，需要安装设备与之匹配、跑在前面。”徐工集团重型机械有限公司技术总监丁宏刚说，这既是装备制造与风电产业之间的互相促进、合作共赢，也是发展新质生产力的有力印证。

“装备制造业是制造业的脊梁。我们坚持以创新为第一动力，不断加大投入、加强研发、加快发展，经过一代代接力奋斗，目前XCA4000关键零部件国产化率已超90%。”丁宏刚说。

本期统筹：张帅祯

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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