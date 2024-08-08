本报北京8月7日电 （记者李心萍）国务院国资委网站日前公开的信息显示，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。

意见提出，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。

意见明确，平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。

意见围绕合理选择采购方式、强化采购寻源和供应商管理、完善采购执行和评审机制、推动采购活动公开透明、提升采购数智化水平、加大集中采购力度、发挥采购对科技创新的支撑作用等方面，提出一系列具体要求。

在大力扶持中小企业发展方面，意见提出中央企业应当支持中小企业参与采购活动，不得违法限定供应商所在地、所有制形式、组织形式、注册资本、股权结构、经营年限等，或者设定其他不合理的条件排斥、限制中小企业参与采购活动。意见明确，鼓励中央企业通过预留采购份额、优先安排价款支付等方式给予中小企业积极支持。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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