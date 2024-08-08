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加快构建新型电力系统行动方案印发

重点开展9项专项行动

2024年08月08日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月7日电  （记者丁怡婷）近日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出重点开展电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、电动汽车充电设施网络拓展行动等9项专项行动。

　　目前，在运跨省区输电通道主要输送煤电、水电等传统电力，新能源电量占比较低。随着“沙戈荒”大型风电光伏基地、水风光综合基地的有序建设，新能源外送消纳需求将进一步增加。行动方案提出，提高在运输电通道新能源电量占比、开展新增输电通道先进技术应用，依托先进的发电、调节、控制技术，实现高比例或纯新能源外送。

　　近年来，部分地区的新能源短期内快速发展，灵活调节资源与新能源在建设规模、时序上相互衔接不足，新能源消纳压力逐渐增加。行动方案提出电力系统调节能力优化行动。通过建设一批共享储能电站、探索应用一批新型储能技术，加快实现新型储能规模化应用，同步完善调用和市场化运行机制。

　　电动汽车充电设施网络拓展行动方面，国家能源局电力司相关负责人介绍，随着我国新能源汽车发展驶入“快车道”，保有量的大幅增加对配套充电基础设施建设提出了更高要求。同时，电动汽车电池作为储能资源，为电力系统灵活调节提供了更多选择。行动方案提出完善充电基础设施网络布局，加强电动汽车与电网融合互动，建立健全充电基础设施标准体系，加快推动电动汽车与能源转型融合发展。

　　行动方案还提到，推动煤电机组深度调峰、快速爬坡等高效调节能力进一步提升；应用零碳或低碳燃料掺烧、碳捕集利用与封存等低碳煤电技术路线，促进煤电碳排放水平大幅下降。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月08日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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