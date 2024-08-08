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渝湘复线高速公路年内将建成通车

架桥钻隧，渝湘车程将缩短1小时（记录中国·身边的工程）

本报记者 韩 鑫
2024年08月08日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为渝湘复线高速彭酉段建设现场。
　　新华社记者 唐 奕摄

　　“出发！”踢踢轮胎，拍拍车门，一大早，完成出车前例行检查后，43岁的货车司机罗永江脚踩油门，开着“老伙计”——51吨货车从重庆武隆区白马镇出发，驶上渝湘高速公路，一路向西，朝着重庆主城区进发。

　　从武隆到中心城区全长160多公里，2009年渝湘高速公路开通后，两个半小时能抵达。自那时起，罗永江跑起了长途，往返于两地运送机械装备，“生意好的时候，一个月能在这条路上跑20多趟。”

　　走过十几个寒暑，路况越来越熟悉，罗永江却愈加小心翼翼。作为连接渝湘的高速大通道，近年来，日均交通量不断攀升，每逢节假日，渝湘高速公路成为堵车提醒和绕行建议的“常客”。“有一次遇到堵车，索性下高速走国道。”罗永江记忆深刻，重庆山区坡陡路窄，双向两车道的国道“悬挂”在半山腰，连续的回头弯，迎面的大货车不断，踩着刹车的脚没敢挪开。

　　罗永江盼望“提速”，渝湘高速亟须“扩容”。作为渝湘高速的扩能线路，2020年，渝湘复线高速正式开工建设。同样连接湘渝两地，但作为新线路，复线高速必须在崇山峻岭中架桥钻隧。

　　渝湘复线高速公路总长约280公里，分为巴南至彭水、彭水至酉阳、武隆至道真3段。其中，巴彭段52公里路段全部位于山区，桥隧比高达82.9%，困难重重，更包含了一座世界跨径最大的连续拱桥——双堡特大桥，挑战巨大。

　　“桥区山高崖陡、水深流急，主桥中墩被大洞河和小河沟两个峡谷天然分割，仅有一条曲折狭窄的山路通往桥位处，关键物资进不来，开挖渣土出不去。”中交二公局双堡特大桥项目负责人刘苗说，经过多次勘察、反复商议，最终建成一座索道便桥代替传统便道，横跨悬崖峭壁，成为物流运输的“黄金通道”。

　　项目工程捷报频传：去年12月，关键控制性工程双堡特大桥正式合龙；今年2月，巴彭段全线贯通；进入8月，渝湘复线高速桥梁工程开始进行荷载试验，双堡特大桥上的标识标牌安装、桥面标线施工等附属工程正在紧张作业，为年内通车做准备。

　　交通线慢慢勾勒出风景线：双堡特大桥跨越三座山头，于两道峡谷间架起“双彩虹”；原本作为施工便桥的索道桥意外变身“网红桥”，吸引游客前来打卡。随着两座桥梁走红，“藏在深闺无人识”的青龙峡景区客流量持续攀升，交通流量成为发展增量。

　　罗永江驾车行驶在渝湘高速上，建设中的渝湘复线偶尔可见。两条连接渝湘的新旧干线，如同长龙，或并行、或交会，蜿蜒向前。

　　这条双向六车道的新高速公路通车后，从重庆到湖南的车程将缩短60分钟以上，有效提升通道通行能力，缓解既有渝湘高速公路的交通压力，推进区域经济社会持续快速增长。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月08日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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