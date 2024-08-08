刘园园

原标题：我国新型电力系统建设提速

8月6日，由国家发展改革委、国家能源局和国家数据局联合印发的《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》（以下简称《行动方案》）正式公布。《行动方案》提出，在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。

“随着中国式现代化深入推进，一方面，电力对经济社会高质量发展的基础支撑作用愈发突出，对人民群众从‘用上电’到‘用好电’的保障作用愈发凸显；另一方面，分布式新能源规模化接入配电网，新型用能形式不断涌现，新业态蓬勃发展，多元主体灵活互动、与电网友好交互需求日益高涨。”中国工程院院士、天津大学电气自动化与信息工程学院教授王成山分析，这些都要求持续提高配电网供电充裕度及可靠性，加快提高配电网承载力和灵活性。

“新形势下，加快构建新型电力系统意义重大，是助力实现‘双碳’目标的关键载体，是长远保障我国能源安全的战略选择，是应对好电力转型挑战的有效举措。”国家能源局电力司主要负责人表示，新型电力系统建设时间跨度长、涵盖领域广、涉及方面多，各发展阶段侧重点不同，需统筹推进实施。

《行动方案》提出，2024—2027年重点开展电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、新一代煤电升级行动、电力系统调节能力优化行动、电动汽车充电设施网络拓展行动、需求侧协同能力提升行动9项专项行动。

对于大规模高比例新能源外送攻坚行动，上述负责人解释，目前，在运跨省区输电通道主要输送煤电、水电等传统电力，新能源电量占比较低。随着“沙戈荒”大型风电光伏基地、水风光综合基地的有序建设，新能源外送消纳需求将进一步增加。为适应新能源快速发展需要，《行动方案》提出，提高在运输电通道新能源电量占比、开展新增输电通道先进技术应用，依托先进的发电、调节、控制技术，实现大规模高比例新能源外送。

围绕智慧化调度体系建设行动，《行动方案》要求，加强智慧化调度体系总体设计。适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求，全面推进调度方式、机制和管理的优化调整。

“目前，风电在电力规划中参与平衡的比例较低，负荷晚高峰时段光伏参与平衡的比例基本为零，新能源可靠出力水平亟待提升。” 上述负责人表示。对此，《行动方案》明确，开展新能源系统友好性能提升行动，着力打造一批系统友好型新能源电站，实现新能源置信出力提升至10%以上；探索实施一批算力与电力协同项目，提高数据中心绿电占比；因地制宜建设一批智能微电网项目，提升新能源发电自发自用比例。

“配电网高质量发展需要有利的政策环境与相适应的体制机制。” 王成山建议，一方面需要以市场化方式推进新元素与配电网协调发展，支持分布式新能源、新型储能、电动汽车和微电网等新兴经营主体独立平等参与电力交易；另一方面需要完善电价机制，通过优化完善终端用户分时电价、灵活性调节电源电价以及输配电价等电价制度，调动各方投资建设新型储能、充电设施、虚拟电厂等新业态的积极性并取得合理收益，进一步推动新型领域的绿色低碳转型。

(责编：杨曦、陈键)

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