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“Real+”技术炫酷呈现“岩壁上的芭蕾”

何 亮
2024年08月08日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：“Real+”技术炫酷呈现“岩壁上的芭蕾”

旋体转身、引体攀援、腾挪跳跃……一系列惊险动作在凹凸不平的“岩壁”上完成，或追求速度，或展现技巧，被誉为“岩壁上的芭蕾”的攀岩项目很是炫酷。

8月7日，巴黎奥运会男子攀石和难度攀岩半决赛精彩激烈，采用“Real+”技术的电视转播，让观众得以全方位欣赏并感受攀岩项目的魅力。

攀岩比赛是在人工岩壁上进行，不如自然环境中的悬崖峭壁视野开阔，如何通过屏幕以运动员攀爬的第一视角拉近与观众的距离，成为赛事直播的一个现实问题。

作为巴黎奥运会主转播机构，中央广播电视总台（以下简称“总台”）负责为全球提供攀岩项目的公共信号制作。为了让观众更好地理解攀岩这项新兴运动，总台公共信号制作团队在赛事转播时，使用“Real+”技术展现攀岩场地，增强观众对比赛的直观体验。

“这项技术一套虚拟3D字幕图像方案，可以对现场岩墙及岩点的表面进行扫描，生成并提取图像特征，再通过专用AI算法快速生成三维模型。”总台云制作平台负责人陈欣介绍，在信号制作期间，制作团队用三维模型为观众提供实时的3D呈现，再加上可视化数据作补充说明，丰富比赛的观赏性。

在男子攀石和难度攀岩半决赛上，通过“Real+”技术，电视画面准确地展现了岩墙和岩点的角度、距离、形状等信息，转播镜头不时地将视线拉到岩点的底部、侧边等各个特殊角度，让观众对岩墙和岩点进行超近距离或全貌性观看。

从东京奥运会到杭州亚运会再到巴黎奥运会，“Real+”技术都在攀岩项目的赛事转播上得以应用。特别是在杭州亚运会上，“Real+”技术与3D、AR（增强现实）技术结合，让转播的画面在现场环境与虚拟世界中随时切换，为观众带来前所未有的震撼。

而在巴黎奥运会上，“Real+”技术呈现采用了新方案，并没有在运动员比赛过程中频频出现，而是在运动员上下场与调整间歇插播进来。这种呈现方式既让观众将注意力集中到激烈竞逐的运动员身上，又向观众形象地展示了攀岩项目特点。

(责编：杨曦、陈键)
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