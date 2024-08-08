张芗逸

原标题：保障性住房管理逐步规范 “市场+保障”体系正在形成

8月6日，广州市住房和城乡建设局发布《广州市市本级配售型保障性住房配售管理实施细则（公开征求意见稿）》（以下简称《意见稿》），拟对配售型保障性住房的意向登记、申请审核、选房认购、后续管理等工作进行规范。

除广州外，近期郑州、昆明等城市也发布相关管理办法，对配售型保障性住房管理进行规范；同时，深圳、石家庄等地出台了保障性租赁住房管理相关规定。随着各地规范和细化相关管理政策，保障性住房体系正走向完善。

规范保障性住房管理

保障性住房分为配租型和配售型两种，其中配租型包括公共租赁住房、保障性租赁住房，配售型保障性住房按保本微利原则配售。

目前，各地保障性住房体系建设正持续推进。住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）数据显示，截至今年6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划170.4万套（间）的66.2%。

在积极筹建保障性住房的同时，各地也在完善保障性住房政策体系，对保障性住房的管理进行规范。配售型保障性住房方面，7月份以来，郑州、昆明均发布了针对配售型保障性住房的管理办法，明确保障对象、配售价格管理等内容，广州、合肥则发布了相关征求意见稿；配租型保障性住房方面，7月18日，石家庄发布《石家庄市保障性租赁住房运营管理规定（试行）》，深圳则于7月24日发布了《深圳市社会主体出租保障性租赁住房租赁管理细则（征求意见稿）》。

“保障性住房中配租和配售两种模式从租和售的角度满足了不同保障对象的需求，各地出台相关管理办法后，保障性住房的对象、租售价格都更加清晰，配租、配售‘两条腿走路’的制度更加完善。”易居研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示。

满足工薪群体刚性住房需求

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中提出，“加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求”。

配售型保障性住房是满足刚性住房需求的重要环节。在各地出台的配售型保障性住房管理办法中，工薪群体是重点保障对象。如《昆明市配售型保障性住房管理办法（试行）》提出，昆明市配售型保障性住房保障对象为昆明市城镇户籍工薪收入群体、城市需要引进的人才等群体。

“配售型保障性住房主要面向工薪阶层，价格会与商品房价格拉开一定的差距。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，从目前各地开放配售的项目来看，其价格约为区域商品房价格的50%。

以西安此前开启意向登记的2710套配售型保障性住房为例，西安市住房和城乡建设局发布的《关于开展配售型保障性住房意向登记工作的通告》显示，按保本微利原则，上述项目经初步测算配售价格约为区域商品住房价格的50%。

严跃进表示，配售型保障性住房具有价格优势，同时以中小户型为主，构成了“市场+保障”住房供应体系中的“保障”部分，对于刚需住房群体来说有较大的吸引力，与通过市场来满足的改善性住房需求形成区别。

与商品房相比，除了价格相对较低外，配售型保障性住房还具有封闭管理，不能流入市场买卖，需由政府回购的特点。

李宇嘉表示，封闭管理主要目的是形成相对独立的市场，与商品房进行区别。而政府回购的模式也让购房群体有机会在未来有改善性住房需求后向政府出售配售型保障性住房，购买商品房。“市场+保障”住房供应体系针对目前高收入人群购房意愿下降、低收入人群购房能力不足的需求现状，为刚需与改善性住房需求购房者提供了各自的选择。

严跃进表示，未来要做好“市场+保障”体系的平衡，同时应积极开展收购存量住房用作保障性住房工作，在解决保障性住房房源问题的同时，也在市场端消化存量房产，化解风险。

(责编：杨曦、陈键)

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