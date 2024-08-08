原标题：7月末我国外汇储备规模达32564亿美元

本报记者 刘 琪

8月7日，国家外汇管理局公布2024年7月末外汇储备规模数据。数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。

国家外汇管理局表示，受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

招商证券研发中心负责人谢亚轩在接受《证券日报》记者采访时表示，7月末外汇储备较6月末有明显的回升，一方面是因为美元指数在7月份回落了1.7%，从汇率折算因素角度来说，这对外汇储备规模回升形成贡献；另一方面，受美联储降息预期影响，7月份美股、美债价格都有回升，从资产价格角度来说，这对我国外汇储备规模回升有所帮助。

展望后期，国家外汇管理局表示，我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

在谢亚轩看来，未来几个月在美联储降息预期影响下，美元指数整体将呈现向下的趋势，美债收益率或进一步回落，都将支撑外汇储备规模保持稳定甚至进一步上升。此外，从资产价格角度来看，金融市场的波动加大可能会对汇率造成影响，但整体而言，外汇储备规模仍会保持稳定，并且有小幅回升的趋势。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，从经济基本面来看，受外需回暖、出口新动能增长较快带动，近期我国出口保持较快增长势头，贸易顺差持续处于较高水平，加之境外资金持续流入国内债市，我国外部状况稳中向好。更重要的是，7月30日召开的中共中央政治局会议明确提出“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”，并要求“宏观政策要持续用力、更加给力”。这意味着下半年宏观经济将继续保持回升向好势头，预计未来一段时间我国外汇储备规模将持续稳定在略高于3万亿美元水平。

另据同日公布的黄金储备数据显示，7月末黄金储备为7280万盎司，与上个月持平，央行连续第三个月暂停增持黄金。

“当前黄金价格处于历史高位，央行适当调整增持节奏，有助于控制成本。”王青表示，从持续优化储备结构、稳慎扎实推进人民币国际化等角度出发，后期央行增持黄金还是大方向。

(责编：杨曦、陈键)

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