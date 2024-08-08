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跨境电商为“中国智造”触达四海提供助力

梁傲男
2024年08月08日08:44 | 来源：证券日报
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原标题：跨境电商为“中国智造”触达四海提供助力

眼下，巴黎奥运会赛事正酣，“奥运经济”热度居高不下。跨境电商平台正以实时性、高效性和全球化优势，为消费者与企业“搭桥建梁”，成为无数中小商家实现全球布局的关键跳板。

一是为产品“出海”搭建平台。跨境电商平台凭借在全球范围内的广泛覆盖和高效的物流网络，为国内外商品流通搭建了便捷渠道，不仅满足了消费者对“买全球、卖全球”的需求，也为产品“出海”提供了强有力的支撑。

二是推动供应链体系更为完善。想要入局跨境电商，构建高效、灵活的供应链体系是制胜的关键。随着消费者对个性化商品和即时服务的期望日益提升，跨境电商供应链网络必须实现对消费者数据的实时捕捉与分析，并反哺至产品研发与生产流程中，驱动供应链的快速响应与创新。因此，行业正不断推动建立“全链协同”的数字化供应链体系，实现从原材料采购、生产制造、物流配送到售后服务的全链条数字化、智能化管理。

三是促使电商主体创新。跨境电商平台通过洞察全球市场趋势，利用大数据与AI赋能电商主体，降低创新门槛，探索直播、社交等新电商模式。同时，依托政策支持构建创新生态，促进电商主体间的合作与交流，共同驱动行业创新与发展。

截至2024年，跨境电商连续11年被写入《政府工作报告》。经过多年发展，我国已形成165个跨境电商综合试验区，正不断完善拓展跨境电商零售进口正面清单，不断创新跨境电商通关监管，推动跨境电商跑出“加速度”。

据海关总署数据，今年上半年我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，高于同期我国外贸整体增速4.4个百分点。

相信随着“中国智造”的“触角”延展至全球，跨境电商在撬动全球大市场中的作用将更加凸显。随着更多产品依托跨境电商实现出口外销，“中国智造”的“东风”将继续吹向全球，为全球经济注入新的活力。

(责编：杨曦、陈键)
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