原标题：7月份电商物流指数为114.1点 连续两个月保持高位

本报记者 孟 珂

8月7日，中国物流与采购联合会和京东集团联合发布数据显示，2024年7月份中国电商物流指数为114.1点，较6月份回落0.7点。

中国物流信息中心分析师吴江对《证券日报》记者表示，总体来看，7月份电商物流指数虽呈现季节性回落，但连续两个月实现114点以上的高位，上半年实物商品网上零售额同比增长8.8%，电商物流市场稳步恢复的态势没有改变。预计8月份电商物流指数将实现止跌回稳。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，7月份，商品需求进入相对淡季，货运业务需求和物流活跃度有所放缓，电商物流景气有所放缓，但仍处在较高水平，这表明电商物流需求保持相对平稳，发展预期也相对稳健。

电商物流总业务量指数环比回落。7月份，电商物流总业务量指数为130.2点，比6月份回落2.7点。分地区来看，东中西部总业务量指数均有所回落，其中东部和中部地区回落幅度较大，但中部地区总业务量指数超过全国平均水平，为131.1点。

农村电商物流业务量指数有所下降。7月份，农村电商物流业务量指数为129.5点，比6月份下降2.6点。分地区来看，东中西部农村业务量指数均有所下降，东部地区回落幅度最大，但东部地区总业务量指数超过全国平均水平，为130.2点。

电商物流满意度连续回升，干线运输实载效率较好。7月份，满意率指数为102.5点，连续5个月回升。实载率指数环比提高0.5点，再次达到今年2月份创出的历史最高值117.5点。

在吴江看来，在需求放缓的背景下，电商物流企业通过优化配送资源，不断提升配送服务质量。

库存周转率、人员、物流时效和履约率指数小幅回落，成本指数稳中有降。7月份，受部分地区高温暴雨等极端天气影响，物流时效和履约率指数分别回落0.5点和0.2点。与此同时，随着需求季节性回落，企业库存周转和人员指数均有小幅波动，分别较6月份回落0.1点和0.3点。成本指数较6月份下降0.3点，但经营成本水平仍保持高位。

吴江表示，随着大型电商促销活动暂时结束，7月份电商物流需求迎来季节性回调。从需求端看，受电商消费前期集中释放，以及7月份部分网络商品价格上涨影响，电商物流需求明显回调。从供给端看，受需求放缓影响，库存周转率指数有所回落。与此同时，面对极端气候，多地政府积极部署寄递安全生产工作，电商物流企业采用提前预警与准备、优化配送路线、智能调度与协同、保障配送员安全等措施，全力保障物流畅通。物流时效、履约率和人员指数仅有小幅回落，满意率和实载率指数环比提高，电商物流企业面对复杂气候环境的抗压能力进一步增强。

(责编：杨曦、陈键)

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