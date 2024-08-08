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聚焦提升乘客体验 业界多措并举推动民航新发展

2024年08月08日20:03 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电 （记者乔雪峰）作为国家重要战略产业，民航业是交通强国建设的重要组成部分和有力支撑。

数据显示，上半年，我国民航客运平稳较快增长。民航全行业共完成旅客运输量3.5亿人次，同比增长23.5%，较2019年同期增长9.0%。其中，国内航线完成3.2亿人次，同比增长16.4%，较2019年同期增长12.4%。业内人士表示，今年民航业进入持续快速健康发展的新周期，主要原因在于经济保持平稳向好态势，促进国内民航市场需求稳定向好。

上半年，航班效益指标显著提升。民航飞机日利用率为8.7小时，较去年同期提高0.9小时。全行业正班客座率为82.2%，较去年同期提高6.4个百分点。正班载运率为70.9%，较去年同期提高4.4个百分点。

对此，广东省交通运输协会智库专家韩涛认为，上半年航班效益指标显著提升，有助于改善航空公司的财务状况，提高运营效率，增强竞争力。上半年，一些航司实现了减亏增盈。航空公司通过采购新飞机和研发新技术，提高服务质量和运营效率。

以国泰集团为例，未来七年内，将在机队、客舱产品、机场贵宾室等方面投入超过1000 亿港元的投资，进一步提升乘客体验。

中期业绩发布会。受访方供图

中期业绩发布会。受访方供图

国泰集团主席贺以礼在2024年中期业绩发布会上介绍，未来将接收逾100架新一代飞机，并有权再额外增购逾80架飞机，涉及不同机型，包括窄体客机、区域广体客机、长途广体客机及大型货机，“新飞机更具燃油效益 ，能减少碳排放，并有助于集团达成本世纪中叶实现净零碳排放的目标。”

在服务方面，国泰航空将在未来三年在香港和北京推出全新设计的旗舰贵宾室，并于纽约肯尼迪国际机场开设首个国泰航空专属贵宾室。据介绍，目前，该集团旗下两家航空公司（包括国泰航空及香港快运）的客运航班共飞往全球 80 多个目的地，预计航点数在2025 年内将增加至100个。

业内专家表示，为了进一步恢复航班效益，航空公司还需要努力。一是扩展航线网络。开通新的航线和加密现有航线的航班频次。二是提升服务品质。通过提升服务品质，让旅客获得更加良好的飞行体验，包括改善客舱服务、提升餐食品质、提供更多的客户选择等。三是增强风险管理能力。航空公司要更加积极主动地应对油价波动、汇率变化等外部风险因素。

(责编：乔业琼、高雷)
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