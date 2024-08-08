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财经观察：“三新”经济赋能 服务业持续“向新向优”

人民网记者 杨曦
2024年08月08日13:32 | 来源：人民网
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国家统计局近日公布数据显示，2023年我国“三新”经济总增加值为223528亿元，同比增长6.4%，相当于GDP的比重为17.73%。在第三产业（服务业），“三新”经济同比增速达到11.5%。

“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。“三新”经济增加值衡量的是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事“三新”经济生产活动创造的增加值。

翻看经济“半年报”，升级类消费商品零售额快速增长、消费新模式不断涌现、高技术服务业保持高速发展态势，服务业“向新向优”趋势仍在延续。

暑期消费季，人们户外运动和出游热情高涨。在腾格里的沙漠营地，游客们既可以仰望星空，也可参加沙漠越野活动；在扬州市郊的凤凰岛国家湿地公园，市民尽情地开展冲浪板、卡丁船等运动。

“文旅体”融合发展新业态正在各地“遍地开花”，助力消费提质升级。上半年，限额以上单位体育娱乐用品零售额同比增长11.2%，旅游游览和娱乐服务类电子商务交易额同比增长23.4%。

在重庆市巫山县，脆李迎来丰收季，货运无人机运输使物流成本降低一成多，直播电商将优质果销往千家万户，脆李成为农民的“致富果”。

得益于5G、大数据、人工智能等新技术向服务业渗透，直播带货、即时配送等零售新模式不断涌现。数据显示，上半年，实物商品网上零售额同比增长8.8%，快递业务量突破800亿件。

在三亚崖州湾科技城，依托于深海科技创新公共平台，由上海交通大学牵头建设的深海装备多功能试验水池实验室、深海装备结构安全性试验装置实验室相继落地，为深海装备产业化推广和应用服务。

高技术服务业、科技服务业等新产业快速成长，持续赋能创新驱动发展。上半年，电子商务服务、科技成果转化服务、研发与设计服务固定资产投资同比分别增长24.1%、17.4%和14.4%。

服务业一头连着经济，一头连着民生，地位举足轻重，具有广阔的发展空间。国家统计局数据显示，7月份，服务业业务活动预期指数为56.6%，仍位于较高景气区间，表明服务业企业对市场发展保持乐观。

为进一步推动服务业高质量发展，政策仍在持续“加码”。8月3日，国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

(责编：杨曦、高雷)
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