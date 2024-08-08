人民网记者 李栋

今年的中央一号文件提出，加强“菜篮子”产品应急保供基地建设。“菜篮子”连着城乡两头，关系民生。当前，“菜篮子”产品供给充足、品种丰富、质量提高，市场体系逐步完善，较好保障了市场稳定安全供给，为满足广大人民群众日益增长的消费需求发挥了重要作用。

盈盈夏日，生机盎然。在大同市阳高县华联现代农业产业园里，五颜六色的小番茄点亮了人们的味蕾，晶莹剔透的西红柿在产业园里画出了一幅色泽艳丽的图画。

“‘阳高红’品质非常好，果形周正、色泽鲜亮、果汁饱满，我们会在采摘期一直进行跟踪采购。”前来采购西红柿的客商宋京岩对农产品质量连连点赞。

受到采购商青睐的“阳高红”，因口感好、糖度高，夏季市场缺口巨大，成为全国各地蔬菜市场的畅销品。

据介绍，大同作为北方夏秋冷凉蔬菜主要产区之一，长年气候冷凉，光能资源丰富，昼夜温差较大，决定了大同设施农业发展的独特优势。

小小“菜篮子”，装着大民生。近年来，阳高县大力实施农业“特”“优”战略，以打造京津冀“菜篮子”为目标，把发展设施农业作为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的有力抓手，推动西红柿种植面积逐年上升，效益日益增加。

在近日举办的“阳高红”西红柿产业发展大会上，大同市副市长孟维君介绍，当前，“阳高红”西红柿种植面积达到1.32万亩，年产值可达3.5亿元以上，每年可提供固定技术岗位2500个左右，累计带动1.2万余农户直接或间接受益，户均年增收2万多元。

“下一步，将持续推出最优政策红利，引进最好智力资源，建设最佳投资环境，全力支持阳高县打造‘阳高红’西红柿全产业链条，建设全国优质的西红柿产业标准化生产基地。”孟维君说。

乡村产业发展势头良好，如何进一步提升乡村产业发展水平？农业农村部党组成员李敬辉在介绍今年一季度农业农村经济运行情况的发布会上表示，将指导各地依托乡村特色资源，开发农业多种功能、发掘乡村多元价值，推动乡村产业全链条升级。重点推进特色农产品品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，加快补链延链，推动产加销贯通、农文旅融合。

(责编：罗知之、高雷)

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