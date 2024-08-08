人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。

中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

附：各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：罗知之、高雷)

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