新华社北京8月8日电 题：最新突破！新能源乘用车零售销量首超燃油车

新华社记者高亢、吴慧珺

历史性超越！新能源乘用车国内月度零售销量，首次超过传统燃油乘用车，标志着新能源车正成为市场主流。

8日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会公布最新数据显示，7月份，新能源乘用车国内零售渗透率达51.1%；常规燃油乘用车零售84万辆，新能源乘用车零售87.8万辆。

这一突破，是中国汽车工业转型升级的生动写照，也是全球汽车行业绿色转型的重要里程碑。

2020年9月，我国新能源汽车生产累计达500万辆；2022年2月突破1000万辆；2023年7月第2000万辆下线；到2024年6月底，国产新能源汽车累计产销量均超过3000万辆。

这一系列数字背后，是市场、政策、技术等多方面因素的共同助力。

造车新势力以及部分互联网企业，凭借技术创新和灵活的市场策略，成为撬动市场的“鲶鱼”；传统车企纷纷加大在新能源领域的投入，加速向电动化、智能化转型……

汽车下乡、减免购置税、以旧换新等政策“春风”为新能源汽车市场持续释放暖意。随着产业布局更加完善、技术不断成熟，中国新能源汽车焕发出强大的竞争力和创新力，从“星星之火”发展为“燎原之势”。

乘用车市场月度渗透率首次突破50%，新能源汽车将“越跑越快”！

购车选择更多。随着销量增加，车企推出的新能源车型也将越来越多，从经济型轿车到高端豪华车，从SUV到MPV，满足群众多样化、个性化消费需求。

经济成本更低。充电性价比高，新能源汽车的充电费用远低于燃油费用，同时维护成本也相对较低。

用车体验更佳。随着电池、电机、智能网联和人工智能等技术的提升，新能源汽车的续航里程不断增加，动力性能和智能化水平也越来越强。

出行更加便捷。截至今年6月底，全国充电桩总量达到1024.4万台，同比增长54%，保障了2400万辆新能源汽车的充电需求，为纯电出行带来更多便利。

“顺应时代，汽车行业将加速向电动化、智能化转型。”中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树认为，未来，随着智能网联、人工智能等新技术的不断融入，汽车将被赋予更多可能性，扬帆远航驶向智能化、绿色化出行的远方。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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